कैलाश हिल्स हत्याकांड: कोर्ट ने तय किए दुष्कर्म, हत्या और लूटपाट के आरोप, इसी महीने शुरू होगा मुकदमा
साकेत कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली में एक आइआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या, दुष्कर्म और लूटपाट के आरोपित पूर्व घरेलू ...और पढ़ें
HighLights
साकेत कोर्ट ने पूर्व घरेलू सहायक पर आरोप तय किए।
आइआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या, दुष्कर्म, लूटपाट का मामला।
मुकदमा 7 सितंबर से शुरू होगा, अभियोजन पक्ष पेश करेगा सबूत।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साकेत कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली के अमर कालोनी थाना क्षेत्र में भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की हत्या के आरोपित पूर्व घरेलू सहायक पर दुष्कर्म, हत्या और लूटपाट के आरोप तय किए हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंकित सिंगला ने आरोपित राहुल मीणा के खिलाफ आरोप तय किए और अभियोजन पक्ष के सबूत पेश करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सात सितंबर की तारीख तय की। इससे मामले में इसी महीने मुकदमा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।
दुष्कर्म कर उतारा था मौत के घाट
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़ित परिवार के यहां घरेलू सहायक के तौर पर काम कर चुके आरोपित राहुल मीणा ने 22 अप्रैल को कथित तौर पर उनके कैलाश हिल्स स्थित घर में एक छुपा कर रखी गयी चाभी का इस्तेमाल करके घुसा। उस समय लड़की के माता-पिता घर पर नहीं थे।
आरोप है कि उसने युवती के साथ मारपीट और दुष्कर्म किया, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी और नकदी, गहने व मोबाइल फोन लेकर भाग निकला। 22 वर्षीय युवती ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। घर लौटने पर माता-पिता को वह बेहोश हालत में मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
पुलिस का आरोप है कि आरोपित ने दुष्कर्म के बाद मोबाइल फोन चार्जिंग केबल से उसका गला घोंट दिया। घटना के दिन पुलिस की तलाश के बाद आरोपित राहुल मीणा को द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट के सामने पहली पेशी के दौरान उसने कथित तौर पर अदालत को बताया था कि उससे ''''गलती हो गई'''' और उसने पैसे के लिए यह अपराध किया। इसके बाद पुलिस ने मीणा के खिलाफ 493 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया जिसमें आरोप लगाया गया कि वह परिवार की दिनचर्या से वाकिफ था और जानता था कि सुबह जब माता-पिता बाहर जाएंगे तो लड़की घर पर अकेली होगी।
40 मिनट तक अंदर रहा था दरिंदा
जांच अधिकारी का आरोप है कि मीणा करीब 40 मिनट तक घर के अंदर रहा और फिर पालम रेलवे स्टेशन की ओर भाग गया, जहां उसने कथित तौर पर दो मोबाइल फोन फेंक दिए। इस मामले में अमर कालोनी थाने में दर्ज प्राथमिकी में दुष्कर्म, हत्या और लूटपाट से संबंधित बीएनएस की धाराओं को शामिल किया गया।
अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि कैलाश हिल्स की घटना से कुछ समय पहले मीणा राजस्थान के अलवर में यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में शामिल था।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में चलती बस में दुष्कर्म, 23 दिन में हो चुके थे नौ चालान; फिरोजाबाद में है रजिस्टर्ड
यह भी पढ़ें- दिल्ली बस दुष्कर्म कांड के बाद महिला सुरक्षा पर सवाल, पैनिक बटन और ट्रैकिंग सिस्टम के ऑडिट की मांग