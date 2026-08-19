'शक कितना भी पक्का क्यों न हो सबूत की नहीं ले सकता जगह', दिल्ली कोर्ट की अहम टिप्पणी
साकेत कोर्ट ने एक व्यक्ति को पत्नी की दहेज मृत्यु के आरोप से बरी कर दिया, यह कहते हुए कि संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष उत्पीड़न और मृत्यु के बीच सीधा संबंध साबित करने में विफल रहा।
HighLights
साकेत कोर्ट ने दहेज मृत्यु के आरोप से पति को बरी किया।
कोर्ट ने कहा, संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता।
अभियोजन पक्ष ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साकेत कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की मौत से पहले उसे दहेज के लिए परेशान करने के आरोप से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शक कितना भी पक्का क्यों न हो, वह सबूत की जगह नहीं ले सकता और बिना किसी खास घटना के लगाए गए आम आरोप आरोपों को साबित करने के लिए काफी नहीं हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने अनिल कुमार को आइपीसी की धारा 498ए और 304बी के तहत अपराधों से बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि मौत से कुछ समय पहले उनकी पत्नी अंजलि को दहेज के लिए परेशान किया गया था या उसके साथ क्रूरता की गई थी।
कोर्ट ने अपने 17 अगस्त के आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष कथित उत्पीड़न और मृतका की मौत के बीच कोई सीधा और ठोस संबंध साबित करने में नाकाम रहा है। रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से मौत से ठीक पहले हुई ऐसी किसी खास घटना का पता नहीं चलता, जिसे मृतका के आत्महत्या करने का कारण माना जा सके।
अंजलि ने 28 अप्रैल, 2018 को अनिल कुमार से शादी की
कोर्ट ने गौर किया कि मृतका के परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा दहेज की मांग को लेकर लगाए गए आरोप काफी हद तक सामान्य और अस्पष्ट थे और उनसे किसी खास मांग, तारीख, समय या क्रूरता की किसी खास घटना का पता नहीं चलता था। अंजलि ने 28 अप्रैल, 2018 को अनिल कुमार से शादी की थी।
वहीं 26-27 जून 2021 की रात दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में उनके किराए के घर पर उनकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने अंजलि की मां और भाई के बयानों पर भी गौर किया, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और कहा कि अनिल कुमार ने न तो दहेज की मांग की थी और न ही उसे परेशान किया था।
बच्चे की मौत के बाद अंजलि मानसिक तनाव में थी
कोर्ट ने कहा कि सबूतों से यह भी पता चलता है कि बच्चे की मौत के बाद अंजलि मानसिक तनाव में थी, जो उसकी आत्महत्या की एक और वजह हो सकती है और अभियोजन पक्ष इसे गलत साबित नहीं कर पाया। सिर्फ़ कभी-कभार ताने मारना या शादीशुदा जिंदगी में आम उतार-चढ़ाव ''क्रूरता'' नहीं माने जाते, जब तक कि व्यवहार ऐसा न हो जिससे महिला आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए या उसे गंभीर चोट पहुंचे।
कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष दोनों आरोपों को बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा और कुमार को बरी कर दिया।
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