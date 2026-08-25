सज्जन कुमार के निधन के बाद दिल्ली HC ने बंद की याचिका, Anti-Sikh Riots केस में उम्रकैद के खिलाफ की थी अपील
दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की अपील याचिका उनके निधन के बाद बंद कर दी है।
HighLights
सज्जन कुमार की अपील याचिका उनके निधन के बाद बंद
1984 दंगों के मामलों में काट रहे थे उम्रकैद की सजा
हाई कोर्ट की पीठ ने याचिका को बंद करने का आदेश दिया
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 1984 के सिख-विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के मामले में सजा को चुनौती देने वाली पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की अपील याचिका को हाई कोर्ट ने उनकी मौत के बाद बंद कर दिया।
1984 के दंगों के सिलसिले में तिहाड़ जेल में दो उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार का 20 अगस्त को निधन हो गया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने कहा कि सज्जन कुमार के निधन को देखते हुए उनकी अपील याचिका बंद कर दी है।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक नवंबर 1984 को सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरनदीप सिंह की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को फरवरी 2025 को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
ट्रालय कोर्ट ने उन पर करीब 2.4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इससे पूर्व सिख विरोधी दंगा से जुड़े एक अन्य मामले में दिसंबर 2018 में हाई कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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