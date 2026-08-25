सज्जन कुमार के निधन के बाद दिल्ली HC ने बंद की याचिका, Anti-Sikh Riots केस में उम्रकैद के खिलाफ की थी अपील

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 1984 के सिख-विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के मामले में सजा को चुनौती देने वाली पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की अपील याचिका को हाई कोर्ट ने उनकी मौत के बाद बंद कर दिया।

1984 के दंगों के सिलसिले में तिहाड़ जेल में दो उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार का 20 अगस्त को निधन हो गया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने कहा कि सज्जन कुमार के निधन को देखते हुए उनकी अपील याचिका बंद कर दी है।