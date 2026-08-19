सैनिक फार्म कॉलोनी के भविष्य पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, दो माह में लेना होगा फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सैनिक फार्म कालोनी के निर्माण और वैधता से जुड़े मामलों पर एक बैठक कर दो माह के अंदर प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।

एक दशक से लंबित पड़ी सैनिक फार्म से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली सरकार, डीडीए, एमसीडी के अधिकारियों से कहा कि वे एक बैठक करें और सैनिक फार्म से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें।

पीठ ने कहा कि बैठक का नतीजा नवंबर में होने वाली अगली सुनवाई से पहले पेश की जाए। अदालत ने कहा कि बैठक के बाद सरकार को कोई योजना, नीतिगत फैसला या सैद्धांतिक फैसला लेकर सामने आना चाहिए।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है कि अधिकारी सैनिक फार्म के मुद्दे पर कोई फैसला लें। अदालत ने कहा कि सरकार उन्हें अधर में नहीं छोड़ सकती। पीठ ने केंद्र सरकार ही तो नियमितीकरण के लिए एक के बाद एक कानून लाती रही है और ऐसे कई इलाके हैं जहां सरकार गैर-कानूनी काम होने देती है और फिर फिर उसे नियमित कर देती है।

सैनिक फार्म्स पर एएसजी के तर्क सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने कहा कि पहले जब भी मानवीय आधार पर सैनिक फार्म के निवासियों को कुछ मरम्मत का काम करने की अनुमति दी गई, तो इसके बहुत बुरे नतीजे निकले और उस इलाके में आलीशान महल खड़े हो गए।