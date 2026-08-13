सैदुलाजाब में दूषित पानी और सीवर समस्या से हाहाकार, जल बोर्ड से नई लाइन की मांग

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके में लगातार दूषित जलापूर्ति से लोग परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सीवर लाइन चोक होने से सीवर ओवरफ्लो रहता है, जिसकी वजह से पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित होती है।

इसे लेकर लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को हस्ताक्षर के साथ शिकायती पत्र सौंपकर समस्या के बारे में जानकारी देते हुए नई सीवर लाइन बिछाने की मांग उठाई है। लोगों की शिकायत है कि दूषित पानी और सीवर की समस्या को लेकर लगातार शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हो रहा है।



स्थानीय लोगों के मुताबिक सीवर लाइन कई जगहों से क्षतिग्रस्त है। इससे इलाके में आए दिन दूषित पानी की समस्या सामने आती है। वर्षा के दौरान हालात और खराब हो जाते हैं। सीवर का पानी आए दिन ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहता है और साथ ही गुजर रही पेयजल लाइनों के जरिए घरों तक पहुंचता है।

इससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने का डर भी सता रहा है। रोजाना के कार्यों के लिए उन्हें अक्सर टैंकर मंगवाना पड़ता है। स्थानीय निवासी बच्चन सिंह ने बताया कि करीब एक महीने पहले भी जल बोर्ड के कार्यालय में मैनहोल की तुरंत डी-सिल्टिंग कराने की मांग की थी, ताकि किसी भी संभावित परेशानी को टाला जा सके। लेकिन इसे लेकर अधिकारियों की ओर से कुछ नहीं किया। अब पत्र देकर सीवर लाइन बदलने की मांग की है।