द्वारका में सागरपुर को जाम और जलभराव से राहत, 5 करोड़ से बनेगी 4.8 KM सर्विस रोड; निर्माण शुरू
पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर मुख्य नाला रोड के दोनों ओर 4.8 किमी लंबी सर्विस रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसकी लागत लगभग 5 करोड़ रुपये है।
HighLights
सागरपुर मुख्य नाला रोड पर सर्विस रोड निर्माण शुरू
4.8 किमी लंबी आरएमसी रोड, बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था
10 कॉलोनियों को ट्रैफिक जाम, जलभराव से मुक्ति
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका विधानसभा क्षेत्र के सागरपुर निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। वर्षों से जर्जर स्थिति में पड़ी मुख्य नाला रोड के दोनों ओर बहुप्रतीक्षित सर्विस रोड के निर्माण कार्यों का औपचारिक शुभारंभ हो गया है।
लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से 4.8 किमी लंबे दायरे में आरएमसी (रेडी मिक्स कंक्रीट) रोड और बेहतर ड्रेनेज (नाला) व्यवस्था का निर्माण कराया जाएगा।
विधायक ने किया शुभारंभ
इस विकास कार्य का उद्घाटन क्षेत्र की सांसद कमलजीत सहरावत तथा स्थानीय विधायक प्रद्युम्न राजपूत द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रद्युमन राजपूत ने बताया कि यह सर्विस रोड पूरे इलाके के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, जो सालों से बदहाल पड़ी थी।
इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष दलबीर सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रदीप तंवर, क्षेत्र की विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी, स्थानीय कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।
इस सर्विस रोड व ड्रेनेज सिस्टम के बनने से सागरपुर और आसपास की काॅलोनियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इनमें मुख्य रूप से वेस्ट सागरपुर, ईस्ट सागरपुर, कैलाश पुरी, शिव पुरी, दुर्गा पार्क, वशिष्ठ पार्क, जेडी ब्लाॅक और मोहन नगर जैसी घनी आबादी वाली काॅलोनियां शामिल हैं।
इन इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम, टूटी सड़कों की धूल और जलभराव की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिलेगी।
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