द्वारका में सागरपुर को जाम और जलभराव से राहत, 5 करोड़ से बनेगी 4.8 KM सर्विस रोड; निर्माण शुरू

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका विधानसभा क्षेत्र के सागरपुर निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। वर्षों से जर्जर स्थिति में पड़ी मुख्य नाला रोड के दोनों ओर बहुप्रतीक्षित सर्विस रोड के निर्माण कार्यों का औपचारिक शुभारंभ हो गया है।

लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से 4.8 किमी लंबे दायरे में आरएमसी (रेडी मिक्स कंक्रीट) रोड और बेहतर ड्रेनेज (नाला) व्यवस्था का निर्माण कराया जाएगा। विधायक ने किया शुभारंभ इस विकास कार्य का उद्घाटन क्षेत्र की सांसद कमलजीत सहरावत तथा स्थानीय विधायक प्रद्युम्न राजपूत द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रद्युमन राजपूत ने बताया कि यह सर्विस रोड पूरे इलाके के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, जो सालों से बदहाल पड़ी थी।