मानसून में हर साल सदर बाजार डुबो देता है करोड़ों का कारोबार, दुकानों-गोदामों में भरता है 3-4 फीट पानी
दिल्ली के सदर बाजार में हर साल मानसून में जलभराव से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान होता है, जिसकी मुख्य ...और पढ़ें
HighLights
हर साल मानसून में सदर बाजार में जलभराव से करोड़ों का नुकसान।
पुरानी ड्रेनेज प्रणाली और मेट्रो निर्माण जलभराव के मुख्य कारण।
नई ड्रेनेज लाइन की योजना फाइलों में अटकी, समाधान नहीं।
नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। एशिया के बड़े थोक व्यापारिक केंद्रों में शामिल सदर बाजार की सड़कें हर साल मानसून में जलमग्न हो जाती हैं। यहां तक कि दुकानों और गोदामों में भी तीन से चार फीट तक पानी भर जाता है। इस तरह हर साल मानसून सीजन में जलभराव होने से व्यापारियों का करोड़ों का नुकसान होता है।
हालत यह हो जाती है कि गलियों में कमर तक पानी भर जाने से स्कूली बच्चों को कंधे पर उठाकर अभिभावक सुरक्षित स्थान तक लेकर जाते हैं। इस वर्ष भी ऐसे ही हालात देखने को मिले हैं। यह समस्या पिछले 10 वर्ष से तेलीवाड़ा की ईश्वर गली, प्रकाश गली और अखाड़ा समेत कई इलाकों में बनी हुई है।
मेट्रो लाइन बिछाने का काम शुरू होने पर परेशानी और बढ़ गई है। यह स्थिति तब है जब मानसून की शुरुआत में ही व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष समस्या उठाई थी और सीएम ने उन्हें समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन दिया था।
धरातल पर नजर नहीं आ रहा प्रयास
एमसीडी आयुक्त ने तो खुद सदर बाजार का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अब तक धरातल पर कोई ऐसा प्रयास नहीं नजर आया है।
फेडरेशन आफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम में सुधार के लिए राज्य सरकार ने एक वर्ष का समय मांगा है, लेकिन तत्काल राहत के लिए पर्याप्त पंप लगाकर राहत दी जा सकती है। चिंता की बात है कि इस मामले में एमसीडी, डीएमआरसी व जल बोर्ड में समन्वय का अभाव है।
इस संबंध में एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मानसून से पहले ही डीएमआरसी द्वारा एक पंप, पीडब्ल्यूडी द्वारा आजादपुर मार्केट चौक जैसे अन्य जल जमाव वाली जगहों पर दो से तीन पंप और एमसीडी द्वारा एक ट्रैक्टर-माउंटेड पंप लगा दिए गए थे।
इसके अतिरिक्त, आरडब्ल्यूए को एक डीजल पंप भी उपलब्ध कराया गया है। आगे क्षेत्र को ड्रेनेज मास्टर प्लान के फेज-1 में शामिल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए पीडब्लूडी के परामर्शदाता के साथ स्थलीय निरीक्षण निर्धारित है।
भौगोलिक स्थिति और पुरानी ड्रेनेज प्रणाली बड़ी बाधा
दुकानदारों व एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि यहां जलभराव का मुख्य कारण उसकी भौगोलिक स्थिति और पुराना बुनियादी ढांचा है। बाड़ा हिंदूराव का इलाका सदर बाजार से करीब 13 फीट की ऊंचाई पर है। वर्षा होते ही वहां से पानी तेजी से नीचे आकर जमा हो जाता है।
पुरानी ड्रेनेज प्रणाली की जल निकासी क्षमता सीमित है। साथ ही कुतुब रोड पर दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) द्वारा किए जा रहे टनल निर्माण कार्य के कारण प्रवाह अस्थायी रूप से बाधित हुआ है।
अधिकारियों के मुताबिक डिप्टीगंज, तेलीवाड़ा व आसपास के इलाकों का वर्षा जल निचले स्थान में एकत्र होकर मौजूदा दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के ड्रेनेज बैरल से बाहर निकलता है, जो वर्षा में अपर्याप्त साबित हो रहा है।
अधिकारी मानते हैं कि जल निकासी व्यवस्था में और सुधार के लिए क्षेत्र की डीजेबी सीवर लाइनों की व्यापक डी-सिल्टिंग व गहराई से सफाई आवश्यक है, जो नियमित मैनहोल सफाई से अलग व्यापाक स्तर का कार्य है।
फाइलों में अटकी नई सीवर लाइन की योजना
पूर्व में केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2023 में बाड़ा हिंदूराव से अखाड़ा स्थित रेलवे लाइन तक करीब पौने तीन किलोमीटर लंबी नई ड्रेनेज लाइन बिछाने की योजना स्वीकृत हुई थी। तत्कालीन सरकार ने दावा किया था कि नई ड्रेनेज लाइन का काम पूरा होने के बाद ऊंचाई वाले इलाकों का पानी बिना सीधे बाहर निकल जाएगा।
इससे सदर बाजार में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो जाता, लेकिन अब भी यह फाइलों से बाहर नहीं निकल पाई है।
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