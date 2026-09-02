दिल्ली के रोहिणी इलाके में 60 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या, लूट के इरादे से वारदात को दिया अंजाम; तीन गिरफ्तार
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-3 में 60 वर्षीय राकेश खन्ना की हत्या कर दी गई, जब वह घर में अकेले थे। ...और पढ़ें
HighLights
रोहिणी सेक्टर-3 में 60 वर्षीय राकेश खन्ना की हत्या हुई।
वारदात को लूटपाट के इरादे से अंजाम दिया गया।
मृतक की साली की बेटी सहित तीन आरोपी गिरफ्तार।
राजीव रंजन, बाहरी दिल्ली। रोहिणी सेक्टर-3 में मंगलवार रात 60 वर्षीय राकेश खन्ना की हत्या कर दी गई। वारदात के समय वह घर में अकेले थे। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मृतक की साली की बेटी सिमरन के साथ पारस और चिराग को गिरफ्तार कर लिया।
घर के अंदर कर दी हत्या
शुरुआती जांच में सामने आया है कि बुजुर्ग को अकेला देखकर आरोपितों ने लूटपाट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस अभी आरोपितों से पूछताछ कर रही है और हत्या की पूरी वजह की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि घटना के समय राकेश की पत्नी बाजार गई हुई थीं। इसी दौरान कुछ लोग घर में पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया।
वारदात में सभी जान-पहचान वाले
बाद में राकेश संदिग्ध स्थिति में घर के अंदर मिले। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घर से नकदी और कुछ सामान गायब मिलने के बाद पुलिस ने हत्या और लूटपाट के पहलू से जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि वारदात में परिचित लोगों की भूमिका है।
पीएम रिपोर्ट से मिलेंगे कई जवाब
इसके बाद सिमरन, पारस और चिराग की पहचान हुई और बुधवार सुबह तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या किस तरीके से की गई और लूटपाट में क्या-क्या सामान ले जाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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