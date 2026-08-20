'स्पेशल 26' की तर्ज पर रोहिणी में CBI अधिकारी बनकर कथित छापेमारी की कोशिश, पुलिस की जांच जारी

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी इलाके में फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर खुद को सीबीआइ अधिकारी बताकर एक कारोबारी के घर छापेमारी करने पहुंचे कुछ संदिग्धों का मामला उजागर हुआ। दावा किया गया है कि संदिग्धों ने कारोबारी के घर पहुंचकर खुद को केंद्रीय जांच एजेंसी का अधिकारी बताया और तलाशी लेने की बात कही। इसके बाद उनका इरादा लूटपाट करना था। हालांकि, घर में मौजूद महिला की सतर्कता से उनका मंसूबा सफल नहीं हो सका।

महिला ने दरवाजा खोलने से पहले पहचान पत्र और छापेमारी से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन संदिग्ध कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस बाबत प्राथमिकी तो दर्ज कर ली गई है लेकिन मामला संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है।

शिकायत के मुताबिक, संदिग्ध करीब एक घंटे से अधिक समय तक कारोबारी के घर के बाहर मौजूद रहे। जब महिला ने दरवाजा नहीं खोला तो वे वहां से चले गए। इसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। वहीं कारोबारी का कहना है कि उसके वाट्सएप पर सीबीआई के नाम से एक दस्तावेज भेजा गया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। उसके घर पहुंचे लोगों ने कोट पहन रखे थे। इस बाबत प्रशांत विहार थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर बुधवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फर्नीचर कारोबार से जुड़े पुराने विवाद का पहलू भी सामने आया वहीं पुलिस ने बताया कि प्रारभिंक जांच के दौरान कारोबारी के फर्नीचर कारोबार से जुड़े पुराने विवाद का पहलू भी सामने आया है। कारोबारी का एक अन्य व्यापारी से करीब तीन करोड़ रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। ऐसे में पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं कारोबारी पर दबाव बनाने या उसे किसी मामले में फंसाने के लिए कथित फर्जी छापेमारी की योजना तो नहीं बनाई गई।

पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल ने बताया कि घटना 11 अगस्त की है, जबकि कारोबारी ने 14 अगस्त को शिकायत दी। पुलिस शिकायतकर्ता के आरोपों के साथ-साथ उस आरोपित व्यक्ति से भी पूछताछ कर रही है, जिस पर उसने संदेह जताया है। संदिग्धों की पहचान, वाट्सएप पर भेजे गए दस्तावेज और कारोबारी के पुराने विवाद से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

जांच के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक दर्ज शिकायत में संदिग्ध लोगों का उल्लेख है, लेकिन सीबीआई से संबंधित कोई स्पष्ट विवरण दर्ज नहीं है।

पुलिस का पक्ष शिकायतकर्ता ने पूछताछ में बताया कि कथित छापेमारी करने वाली टीम करीब डेढ़ घंटे तक घर के बाहर रही। आरोपित कैमरे में भी कैद हुए। पुलिस ने बताया कि अगर किसी का मकसद लूटपाट करना होता तो कोई व्यक्तियों का समूह डेढ़ घंटे तक घर के बाहर खड़े होकर इंतजार क्यों करता। दावा किया गया कि आठ लोगों में दो महिलाएं भी शामिल थी।