'रोड पर 100 मीटर तक घसीटा', दिल्ली के आरके पुरम में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर; ड्राइवर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम में तेज रफ्तार कार ने बृहस्पतिवार रात सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक पर बैठा युवक मामूली रूप से घायल हो गया।

वहीं, पुलिस ने बुजुर्ग कार चालक वेणु गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, रात लगभग 10 बजे अफ्रीका एवेन्यू रोड पर, भीकाजी कामा प्लेस से आरके पुरम मेट्रो स्टेशन की ओर जाते समय एक दुर्घटना हुई।

10:22 बजे सूचना मिली

आरके पुरम पुलिस स्टेशन को रात लगभग 10:22 बजे सूचना मिली। टीम मौके पर पहुंची तो जांच में पता चला कि मुनिरका गांव के रहने वाले लगभग 21 वर्षीय तनिष टोकस सड़क के किनारे अपनी बाइक खड़ी कर उस पर बैठे थे।

तनिष बाइक से गिर पड़े वसंत कुंज के रहने वाले लगभग 73 वर्षीय वेणु गोपाल नीले रंग की होंडा अमेज कार तेज रफ्तार में चलाते आ रहे थे और किनारे खड़े बाइक को टक्कर मार दी। इससे तनिष टोकस बाइक से गिर पड़े।