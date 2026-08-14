दिल्ली-हरियाणा के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी होगी आसान, कहां-कहां बनेंगे स्टेशन और कब शुरू होगा निर्माण?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रिठाला-कुंडील कॉरिडोर का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने टेंडर आमंत्रित किया है। यह कॉरिडोर रेड लाइन के शहीद स्थल (नया बस अड्डा, गाजियाबाद)-रिठाला कारिडोर का विस्तार होगा।

इस कॉरिडोर पर 21 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। इसके बनने से गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा के कुंडली के बीच सीधी मेट्रो सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उत्तर-पश्चिम दिल्ली में मेट्रो की कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। रिठाला-कुंडली कॉरिडोर को स्वीकृति केंद्र सरकार ने दिसंबर, 2024 में दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत 26.463 किलोमीटर लंबे रिठाला-कुंडली कॉरिडोर को स्वीकृति दी थी। इसके निर्माण पर लगभग 6230 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पिछले वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था, परंतु प्रस्तावित परियोजना के बीच में आने वाले वृक्षों और हाईटेंशन तार के कारण निर्माण कार्य शरू नहीं हो सका है।

डीएमआरसी अधिकारियों के अनुसार आवश्यक अनुमति मिलने के बाद अब निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी की जा रही है। हाई टेंशन तार को स्थानांतरित करने के लिए टेंडर हो चुका है। इस काम पर 18.97 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पिछले दिनों हुई डीडीए की बोर्ड बैठक में नरेला में मेट्रो डिपो निर्माण के लिए भी 19.63 हेक्टेयर भूमि के उपयोग में बदलाव को स्वीकृति मिल गई है।

अब इस कॉरिडोर के नरेला क्षेत्र से हरियाणा के कुंडली/नाथूपुर तक लगभग 15.4 किलोमीटर लंबे हिस्से के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसी साल के अंत तक निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

इस हिस्से पर करीब 1373.36 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस हिस्से में कुल 11 स्टेशन बनाए जाएंगे जिसमें 10 स्टेशन एलिवेटेड और एक जमीन के स्तर पर बनाया जाएगा। इस परियोजना को पूरा करने के लिए तीन साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।