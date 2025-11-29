Language
    शादी समारोह में डीजे पर नाचने को लेकर झगड़े में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, हिरासत में पांच आरोपी

    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:25 PM (IST)

    रेवाड़ी के गुलाबपुरा गांव में डीजे पर नाचने के विवाद में बीच बचाव करने गए दहलावास गांव के संजीव कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शादी समारोह में हुए झगड़े को शांत कराने की कोशिश में संजीव पर हमला किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिले के गांव गुलाबपुरा में शुक्रवार रात को एक लग्न समारोह में डीजे पर नाचने के विवाद में कुछ युवाओं के झगडे में बीच बचाव करने आए दहलावास गांव के एक युवक की चाकू मार कर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार दहलावास के रहने वाले करीब 28 वर्षीय संजीव कुमार गुलाबपुरा में किसी परिचित के यहां एक लग्न समारोह में गए थे। रात करीब 10 बजे डीजे पर नाचने को लेकर कुछ युवकों में आपस में झगड़ा हो गया। यूको का झगड़ा होता देख दहलावास गांव के रहने वाले संजीव उनके बीच बचाव करने पहुंच गए।

    इस दौरान कुछ युवको ने संजीव को घेर लिया और उसे पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। हमले में संजीव गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे नागरिक अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक वहां से फरार हो गए सूचना के बाद पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम में भी मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने छेला वास वह गुलाबपुरा गांव के करीब पांच लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

