ट्रेन में आपकी सीट पर किसी और ने जमा लिया कब्जा? घबराएं नहीं, बस करें ये आसान काम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में ट्रेन यात्रा लाखों लोगों की रोजमर्रा की जरूरत है, लेकिन कई बार आरक्षित सीट पर किसी और का बैठना तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर देता है। लंबी यात्रा में थकान, भीड़ और गलतफहमी के कारण विवाद हो जाता है। ऐसे में बहस या झगड़े से बचते हुए शांत रहना और भारतीय रेलवे के नियमों का पालन करना सबसे सही तरीका है। ये कदम न सिर्फ आपकी सीट वापस दिलाते हैं, बल्कि यात्रा को सुरक्षित और सहज भी बनाते हैं।

सीट पर कब्जा करनेवाले से सबसे पहले विनम्रता से बात करें। अपना आरक्षित टिकट दिखाएं और शांति से बताएं कि यह आपकी कंफर्म सीट है। कई यात्री गलती से या जगह की कमी के कारण गलत सीट पर बैठ जाते हैं। शांतिपूर्ण बातचीत से अक्सर समस्या सुलझ जाती है और दोनों पक्ष संतुष्ट रहते हैं। गुस्सा या आक्रामक व्यवहार करने से स्थिति बिगाड़ सकती है, इसलिए संयम रखना जरूरी है।

ट्रेन में मौजूद टीटीई को कराएं अवगत अगर व्यक्ति तब भी सीट खाली करने से इनकार करे, तो तुरंत ट्रेन में मौजूद टीटीई से संपर्क करें। आरक्षित कोच में वैध यात्रियों की सीट सुनिश्चित करना टीटीई की आधिकारिक जिम्मेदारी है। वे टिकट चेक करके उचित कार्रवाई करेंगे और आपकी सीट खाली कराएंगे।