सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए लाल किले में बनेगा कंट्रोल रूम, चप्पे-चप्पे पर हाईटेक CCTV कैमरों का पहरा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली में 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने लाल किले और उसके आस-पास के पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 120 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

इनमें से 100 कैमरे लाल किले, चांदनी चौक और नजदीकी बाजारों में लगाए गए हैं, जबकि 20 कैमरे लाल किले की पार्किंग के सभी महत्वपूर्ण एंट्री और एग्जिट पाइंटस पर नजर रख रहे हैं। इस तरह से अब तक यहां कुल 484 कैमरे लग चुके हैं। इन पर निगरानी के लिए अब लाल किले के अंदर भी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा।

एडवांस्ड वीडियो एनालिटिक्स और एफआरटी से लैस पुलिस के मुताबिक, नए कैमरों में एडवांस्ड वीडियो एनालिटिक्स और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलाजी (एफआरटी) से लैस सिस्टम लगाया गया है, जो बड़े क्रिमिनल डेटाबेस से जुड़ा है और संदिग्धों की पहचान में मदद करेगा। इसके अलावा पुलिस ने पार्किंग अटेंडेंट्स को विशेष प्रशिक्षण देना शुरू किया है, ताकि वे लावारिस वाहनों, संदिग्ध गतिविधियों और अजीब तरह से खड़ी गाड़ियों की पहचान कर तुरंत पुलिस को अलर्ट कर सकें।

उपयुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम (एएनपीआर) भी इंटीग्रेट किया गया है, जिससे चोरी या संदिग्ध वाहनों का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। घुसपैठ की कोशिशों को पहचानने और संदिग्ध वस्तुओं को ट्रैक करने की तकनीकें भी इस सुरक्षा प्रणाली में शामिल की गई हैं, जिससे पूरा क्षेत्र हाई-सिक्योरिटी जोन में बदल गया है।

पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस की क्षमता बढ़ाने के लिए फेशियल रिकग्निशन से लैस एक मिनीबस भी तैनात की है। यह मिनीबस लगातार क्षेत्र का स्कैन करती है और जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है, जिसका कोई आपराधिक रिकार्ड हो, सिस्टम तुरंत पुलिस को अलर्ट भेज देता है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए लाल किला पुलिस पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 35 कर दी गई है, ताकि मौके पर ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

समय-समय पर होगा माक ड्रिल का आयोजन लाल किला के आसपास अत्यधिक भीड़ होने की वजह से कोई अव्यवस्था न फैले इसके लिए सुरक्षा-व्यवस्था जांचने को समय-समय पर माक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा सभी नए व पुराने सीसीटीवी कैमरों का हेल्थ चेक किया जाएगा। इसके लिए एक अलग से टीम भी गठित की जाएगी।

अवैध कब्जों को हटाने के लिए 150 केस दर्ज पुलिस ने स्थानीय मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की है। केमिकल कारोबारियों को खरीदारों का रिकार्ड रखने, दुकानों में सीसीटीवी लगाने और किसी भी संदिग्ध खरीद या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि खतरनाक रसायनों के दुरुपयोग को रोका जा सके।