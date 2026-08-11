13 अगस्त को लाल किला जाना पड़ सकता है भारी, बंद रहेंगे ये रास्ते; देखें रूट डायवर्जन की पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले 13 अगस्त को लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे।

रिहर्सल के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लाल किले और आसपास के इलाकों में व्यापक यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू करने की तैयारी की है।

ये प्रतिबंध 13 अगस्त को सुबह चार से 10 बजे तक प्रभावी रहेंगे। लोगों को सलाह दी गई है कि वे इस दौरान इन मार्गों पर जाने से बचें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें।

एडवाइजरी के मुताबिक, लाल किले के आसपास नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और एस्प्लेनेड रोड समेत कई मार्गों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।

इन रास्तों पर केवल अधिकृत और लेबल वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा। राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड पर भी सामान्य यातायात प्रभावित रहेगा।

उत्तर-दक्षिण आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्ते

दक्षिण से उत्तर दिल्ली जाने वाले वाहन अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड और रानी झांसी रोड का इस्तेमाल कर सकेंगे।

दूसरा विकल्प कनाट प्लेस, मिंटो रोड, भवभूति मार्ग, अजमेरी गेट, श्रद्धानंद मार्ग और एसपी मुखर्जी मार्ग रहेगा। उधर, यमुना पार करने वाले वाहन निजामुद्दीन ब्रिज, पुश्ता रोड, जीटी रोड और युधिष्ठिर सेतु का इस्तेमाल कर सकते हैं।

डीएनडी, एनएच-24 (एनएच-9), युधिष्ठिर सेतु, सिग्नेचर ब्रिज और वजीराबाद ब्रिज से रिंग रोड तक पहुंचने के रास्ते खुले रहेंगे।

व्यावसायिक वाहनों और बसों पर भी असर

12 अगस्त की रात 12 बजे से 13 अगस्त सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा से वजीराबाद ब्रिज के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

इसी अवधि में महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय काले खां आईएसबीटी के बीच अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही भी बंद रहेगी।

डीटीसी समेत स्थानीय सिटी बसें भी रिंग रोड के आईएसबीटी कश्मीरी गेट से निजामुद्दीन खट्टा तक के हिस्से में नहीं चलेंगी।

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, लाल किला और जामा मस्जिद की ओर जाने वाली कई बसों के रूट कम किए जाएंगे या उन्हें वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा। बस सेवाएं 13 अगस्त सुबह 11 बजे के बाद सामान्य होने की उम्मीद है।