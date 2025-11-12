दिल्ली ब्लास्ट में लाल किला की दीवार ने बचा ली पुलिस चौकी, वरना धमाके की जद में आते कई पुलिसकर्मी
दिल्ली के लाल किले के सामने हुए आतंकी धमाके से लालकिला पुलिस चौकी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। चौकी की दीवारें दरक गईं और छत क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल मरम्मत का काम चल रहा है। विस्फोट से दरवाजों, खिड़कियों के शीशे टूट गए और एसी, पंखे उखड़ गए। सीसीटीवी माॅनिटरिंग के उपकरण और टीवी भी क्षतिग्रस्त हो गए। लाल किले की दीवार ने चौकी में मौजूद पुलिसकर्मियों की जान बचाई।
लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। लालकिला के सामने हुए आतंकी धमाके से चंद कदम दूर ही स्थित पुलिस चौकी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। उसकी दीवारें दरक गईं और छत पर लगाए गए लोहे के टीन शेड क्षतिग्रस्त हो गए।
फिलहाल पुरानी टीन शेड को हटाकर नई टीन शेड डालने का काम किया जा रहा है। साथ ही खराब हुए सामानों की जगह नए सामान मंगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह काफी बड़ी और व्यवस्थित पुलिस चौकी है।
पुलिस चौकी में कार्यालय सहित पांच कमरे हैं। साथ ही एक बैठक कक्ष, रसोई घर समेत अन्य है। धमाके के बाद उड़े वाहनों के परखच्चे लाल किला चौकी की टीन की छत पर भी गिरे, जो उसे फाड़ते हुए नीचे जमीन पर गिरी।
गनीमत यह रही कि चंद फीट दूरी पर भीषण बम धमाके तथा कंपन से चौकी के क्षतिग्रस्त होने के बाद भी इस चौकी में मौजूद पुलिसकर्मी व यातायात पुलिसकर्मी को घायल नहीं हुए।
एक पुलिसकर्मी ने बताया कि विस्फोट से कार्यालय में लगे दरवाजों और खिड़कियों के शीशे भी धमाके के कंपन से टूट गए हैं। कमरों व कार्यालयों में लगे एयरकंडीशन (एसी) तथा पंखें भी दीवारों व छतों से उखड़कर नीचे गिर गए हैं। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि चौकी में बने कंट्रोल रूम के साथ ही सीसीटीवी माॅनिटरिंग के उपकरण तथा कमरों व कार्यालयों में लगे टीवी भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
आतंकी धमाका स्थल से लाल किला पुलिस चौकी बमुश्किल 20 फीट की दूरी पर ही स्थित है। गनीमत यह रही कि बीच में लाल किला की दीवार ने पुलिस चौकी के लिए सुरक्षा का काम किया अन्यथा चौकी धमाके की जद में आती और कई पुलिसकर्मी भी उसकी चपेट में आते।
वैसे, दीवार का एक बड़ा हिस्सा धमाके से टूट गया है। इसी तरह, उस धमाके से आसपास के इलाकों की इमारतों, दुकानों और वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है, जो अभी ठीक नहीं किए जा सके हैं।
यह भी पढ़ें- दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग की गई आई-20 कार खरीदने पहुंचे थे तीन संदिग्ध, पुलवामा के पते वाले जमा किए थे कागजात
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।