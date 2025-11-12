दिल्ली ब्लास्ट में लाल किला की दीवार ने बचा ली पुलिस चौकी, वरना धमाके की जद में आते कई पुलिसकर्मी

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। लालकिला के सामने हुए आतंकी धमाके से चंद कदम दूर ही स्थित पुलिस चौकी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। उसकी दीवारें दरक गईं और छत पर लगाए गए लोहे के टीन शेड क्षतिग्रस्त हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिलहाल पुरानी टीन शेड को हटाकर नई टीन शेड डालने का काम किया जा रहा है। साथ ही खराब हुए सामानों की जगह नए सामान मंगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह काफी बड़ी और व्यवस्थित पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी में कार्यालय सहित पांच कमरे हैं। साथ ही एक बैठक कक्ष, रसोई घर समेत अन्य है। धमाके के बाद उड़े वाहनों के परखच्चे लाल किला चौकी की टीन की छत पर भी गिरे, जो उसे फाड़ते हुए नीचे जमीन पर गिरी।

गनीमत यह रही कि चंद फीट दूरी पर भीषण बम धमाके तथा कंपन से चौकी के क्षतिग्रस्त होने के बाद भी इस चौकी में मौजूद पुलिसकर्मी व यातायात पुलिसकर्मी को घायल नहीं हुए। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि विस्फोट से कार्यालय में लगे दरवाजों और खिड़कियों के शीशे भी धमाके के कंपन से टूट गए हैं। कमरों व कार्यालयों में लगे एयरकंडीशन (एसी) तथा पंखें भी दीवारों व छतों से उखड़कर नीचे गिर गए हैं। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि चौकी में बने कंट्रोल रूम के साथ ही सीसीटीवी माॅनिटरिंग के उपकरण तथा कमरों व कार्यालयों में लगे टीवी भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं।