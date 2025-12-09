Language
    Delhi Blast: आमिर रशीद अली की NIA हिरासत सात दिन बढ़ाई, आमिर की थी धमाके में इस्तेमाल की कई कार

    By Ritika Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:34 PM (IST)

    पटियाला हाउस अदालत ने लाल किला ब्लास्ट मामले में आरोपित आमिर रशीद अली की एनआईए हिरासत सात दिन बढ़ा दी है। एनआईए ने कोर्ट में पेश कर उसकी हिरासत बढ़ाने ...और पढ़ें

    NIA Kashmir

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपित आमिर रशीद अली की एनआइए हिरासत सात दिन और बढ़ा दी। मंगलवार को उसकी एनआइए हिरासत समाप्त होने पर एजेंसी ने उसको कोर्ट में पेश कर उसकी हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया।

    आमिर को पहले दो दिसंबर को सात दिन की एनआइए हिरासत में भेजा गया था। जम्मू-कश्मीर के रहने वाले आमिर को एनआइए ने 16 नवंबर को गिरफ्तार गया था। एनआइए ने अब तक इस मामले से जुड़े सात लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़े गए व्हाइट कालर आतंक माड्यूल से जुड़ा हुआ है।

    10 नवंबर को लाल किले के पास हुए विस्फोट में 10 से अधिक लोग मारे गए और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। विस्फोट के लिए उपयोग की गई हूंडई आइ20 कार आमिर रशीद अली के नाम पर पंजीकृत पाई गई थी।

    एनआइए ने कहा कि आमिर कार खरीदने में मदद करने दिल्ली आया था, जिसे बाद में आइईडी विस्फोटक वाहन के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये वाहन पुलवामा का रहने वाला डा. उमर उन नबी चला रहा था, वो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत था।

    यह भी पढ़ें- Delhi Blast में NIA ने बारामूला से एक और डॉक्टर किया गिरफ्तार; फिदायीन हमले में की मदद और सबूत मिटाए