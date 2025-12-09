Delhi Blast: आमिर रशीद अली की NIA हिरासत सात दिन बढ़ाई, आमिर की थी धमाके में इस्तेमाल की कई कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपित आमिर रशीद अली की एनआइए हिरासत सात दिन और बढ़ा दी। मंगलवार को उसकी एनआइए हिरासत समाप्त होने पर एजेंसी ने उसको कोर्ट में पेश कर उसकी हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आमिर को पहले दो दिसंबर को सात दिन की एनआइए हिरासत में भेजा गया था। जम्मू-कश्मीर के रहने वाले आमिर को एनआइए ने 16 नवंबर को गिरफ्तार गया था। एनआइए ने अब तक इस मामले से जुड़े सात लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़े गए व्हाइट कालर आतंक माड्यूल से जुड़ा हुआ है।

10 नवंबर को लाल किले के पास हुए विस्फोट में 10 से अधिक लोग मारे गए और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। विस्फोट के लिए उपयोग की गई हूंडई आइ20 कार आमिर रशीद अली के नाम पर पंजीकृत पाई गई थी।