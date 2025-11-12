Delhi Blast: आतंकी उमर और क्षत-विक्षत बॉडी पार्ट्स को लेकर रहस्य बरकरार, आखिर कब सामने आएगा हमले का सच

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। लाल किला के पास हुए धमाके को 36 घंटे से अधिक का समय बीतने के बावजूद आतंकी डॉ. उमर और घटना के बाद अस्पताल पहुंचे क्षत-विक्षत अंगों की अब तक पहचान उजागर नहीं की गई है।

प्रशासन द्वारा जारी मृतकों व घायलों की सूची में किसी एक व्यक्ति के क्षत-विक्षत अंगों (बॉडी पार्टस) के उल्लेख के साथ ही उसके मरने की सूचना भी है। लेकिन वह कौन है, उसकी पहचान भी 24 घंटे बाद तक नहीं हो पाई है। इस पर अस्पताल प्रबंधन से लेकर पुलिस प्रशासन तक सभी मौन हैं।