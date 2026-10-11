रत्ना सिंह ने पुलिस पर लगाया अवैध हिरासत का आरोप, साकेत कोर्ट में एफआईआर की मांग

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। सीजेपी की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने साकेत कोर्ट में अर्जी देकर पुलिसवालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की है।

उनका आरोप है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट में जाने से पुलिसकर्मियों ने उन्हे गलत तरीके से रोका था।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा वीडियो

इससे जुड़ा एक विडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें वह वीडियो काल के माध्यम से अपनी कार के अंदर से बात करते हुए नजर आ रही है।

उनका कहना है कि पुलिस सुबह उनके घर आई थी। लेकिन, उन्हें बताया गया कि वह वहां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब पुलिस से पूछा कि क्या उनके पास कोई आफिशियल नोटिस है, तो पुलिस के पास कुछ नहीं था।

हिरासत में लेने का मिला ऑर्डर उन्होंने बस इतना कहा कि हमें ऊपर से आपको हिरासत में लेने का ऑर्डर मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस बार-बार उन्हें कार से बाहर निकलने के लिए कह रही थी और उन्हें उनके घर पर हिरासत में लेना चाहती थी।