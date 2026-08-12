Explainer: दुष्कर्म की शिकायत के बाद क्या-क्या होता है? FIR से चार्जशीट और फिर सजा तक का समझें पूरा कानूनी सफर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कानून चाहे जितना स्पष्ट क्यों न हो, हकीकत में अदालत का कमरा अक्सर एक अलग ही जंग का मैदान बन जाता है। देर से दर्ज हुई शिकायत, शुरुआती बयान में छूटे छोटे-छोटे तथ्य, मेडिकल जांच में हुई देरी या हमले के आगे-पीछे पीड़िता का बर्ताव, यह सब मुकदमे में बहुत अहम बन जाते हैं। कई बार पीड़िता की खुद की विश्वसनीयता ही सवालों के घेरे में आ जाती है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि दुष्कर्म की शिकायत दर्ज होने से लेकर सुनवाई पूरी होने तक का सफर कैसा होता है।

शिकायत कहां और कैसे दर्ज होती है? वारदात चाहे किसी भी थाने के इलाके में हुई हो, पुलिस शिकायत लेने से इनकार नहीं कर सकती। अगर पीड़िता किसी और थाने पहुंच जाए तो वहां जीरो एफआईआर दर्ज कर बाद में मामला सही थाने भेज दिया जाता है।

पीड़िता चाहे तो पीसीआर नंबर 112 पर कॉल करके भी मदद मांग सकती है। इसके अलावा सीधे थाने जाकर बीएनएस की धारा 63 के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। थाने में पहुंचते ही मामला महिला हेल्प डेस्क या किसी महिला अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए, ताकि माहौल डरावना न हो। अगर पीड़िता जीवित नहीं है, तो परिवार के बयान के आधार पर पुलिस कार्रवाई शुरू करती है। बयान दर्ज करने की प्रक्रिया बीएनएस की धारा 173 के तहत पहला बयान सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज कर सकती है, और वह भी पीड़िता के घर या उसकी पसंद की किसी निजी जगह पर, हूबहू उसके अपने शब्दों में।

इसके बाद पुलिस का दायित्व है कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, जहां शपथ लेकर औपचारिक बयान दर्ज हो, यही बयान आगे मुकदमे की नींव बनता है। बीएनएस के नियमों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया को ऑडियो-वीडियो के जरिए रिकॉर्ड किया जा सकता है, ताकि बाद में कोई सवाल न उठे। काउंसलिंग और सहयोगी संस्थाओं की भूमिका जांच अधिकारी या ड्यूटी ऑफिसर का फर्ज है कि वे तुरंत दिल्ली महिला आयोग की रेप क्राइसिस सेल को इसकी जानकारी दें। वहां से काउंसलर पहुंचकर पीड़िता को भावनात्मक सहारा देते हैं, कानूनी प्रक्रिया समझाते हैं, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए वकील दिलवाने में मदद करते हैं। इन काउंसलिंग सत्रों की जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है।

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एफआईआर और पहचान की सुरक्षा आम अपराधों के उलट, यौन हिंसा के मामलों में कोई शुरुआती जांच नहीं होती — एफआईआर तुरंत दर्ज करनी होती है। बीएनएस की धारा 72 पीड़िता की पहचान को सुरक्षा देती है: एफआईआर की जिस कॉपी में नाम, पता या और निजी जानकारी होती है, उसे छिपाया जाता है, और मीडिया या इंटरनेट पर इसे सार्वजनिक करना अपराध है।

कब होती है गिरफ्तारी? दरअसल, यह गंभीर और गैर-जमानती अपराध है, पुलिस बिना किसी वारंट के तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। अगर आरोपी नाबालिग निकले तो किशोर न्याय अधिनियम लागू होता है। गिरफ्तारी बाल कल्याण अधिकारी की निगरानी में होती है और उसे सामान्य हवालात में नहीं रखा जाता। दिल्ली पुलिस के नियम साफ कहते हैं कि पीड़िता और आरोपी का आमना-सामना नहीं कराया जाएगा।

क्या होती सुबूत जुटाने की प्रक्रिया? गंभीर मामलों में बीएनएस की धारा 176 के तहत फॉरेंसिक टीम खुद घटनास्थल पर जाकर जैविक नमूने, फाइबर और डिजिटल सुराग इकट्ठा करती है। पीड़िता को 24 घंटे के भीतर सरकारी अस्पताल ले जाकर मेडिकल जांच करानी होती है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और डिजिटल बातचीत जैसे तकनीकी सबूत भी तेजी से जुटाए जाते हैं।

चार्जशीट और सुनवाई की रफ्तार कानून के मुताबिक ऐसे मामलों की जांच एफआईआर दर्ज होने के 60 दिन के भीतर पूरी होनी चाहिए, और चार्जशीट सीधे विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत में जमा होती है, जहां रोजाना सुनवाई होती है। सुनवाई सख्ती से बंद कमरे (इन-कैमरा) में होती है।

बचाव पक्ष का वकील पीड़िता के चरित्र या उसके पुराने यौन जीवन पर सवाल नहीं पूछ सकता। हर 90 दिन में पुलिस को पीड़िता को केस की प्रगति बतानी होती है और अगर निचली अदालत आरोपी को बरी कर दे या कम सजा दे तो पीड़िता को सीधे हाई कोर्ट जाने का अधिकार है।