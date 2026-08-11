दिल्ली के राणा प्रताप बाग में भरभराकर गिरी पुराने मकान की छत, हादसे में कोई हताहत नहीं

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। भारतनगर थाना अंतर्गत राणा प्रताप बाग इलाके में उस समय अफरातफरी मच गई, जब मंगलवार दोपहर एक पुराने दो मंजिला इमारत के अंदरूनी हिस्से की छत के कुछ स्लैब अचानक भरभराकर नीचे गिर गए। छत गिरने की सूचना से लोगों में मकान के ढहने की आशंका पैदा हो गई और पुलिस को पीसीआर कॉल की गई।

सूचना मिलते ही भारत नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि पूरा मकान नहीं गिरा है, बल्कि अंदर की तरफ छत के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त होकर गिरे हैं। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के घायल होने या जान जाने की सूचना नहीं है।

एएसआई मनबीर पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 3:16 बजे पीसीआर के माध्यम से सूचना मिली कि राणा प्रताप बाग स्थित डी-35 में दो मंजिला इमारत गिर गई है। सूचना मिलते ही एएसआई मनबीर पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इमारत पूरी तरह से नहीं गिरी थी। भवन के अंदरूनी हिस्से में छत की कुछ स्लैब गिर गई थीं। घटना की सूचना के बाद टीपीडीडीएल, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नगर निगम और दमकल विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंचीं। संबंधित विभागों के कर्मचारियों ने भवन की स्थिति का निरीक्षण किया और आवश्यक सावधानियों को लेकर जानकारी जुटाई।

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मामले की जानकारी एमसीडी को दे दी गई पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव के मुताबिक, यह भवन पुराना है और इसके परिसर में मजदूर रहते हैं। मकान के मालिक सुनील कपूर हैं, जो डेरावल नगर, मॉडल टाउन के रहने वाले हैं। भवन की संरचनात्मक स्थिति को देखते हुए मामले की जानकारी एमसीडी को दे दी गई है, ताकि निगम की ओर से आवश्यक निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई की जा सके।