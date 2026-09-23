'मिलावट साबित हुई तो चौराहे पर दे दो फांसी, पतंजलि के उत्पादों पर सवाल उठाने वालों पर बरसे बाबा रामदेव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पतंजलि उत्पादों में मिलावट के आरोपों के बीच आज योग गुरु बाबा रामदेव ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाल फिलहाल में हुए सभी विवादों पर अपनी बात रखी।

इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा, पतंजलि के किसी उत्पाद में कोई मिलावट मिले तो बाबा रामदेव को चौराहे पर फांसी दे दो। आगे उन्होंने कहा कि मिलावट सामाजिक और धार्मिक पाप है, बड़ा मृत्युदंड जैसा अपराध है। इसके विरुद्ध सख्त कानून बने, जैसा चीन में है।

बृज भूषण शरण सिंह के आरोप पर क्या बोले रामदेव? हाल के दिनों में भाजपा के वरिष्ठ नेता बृज भूषण शरण सिंह ने पतंजलि घी में मिलावट का दावा किया था। जिसके बाद पतंजलि की ओर से 50 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका गया था।