Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'मिलावट साबित हुई तो चौराहे पर दे दो फांसी, पतंजलि के उत्पादों पर सवाल उठाने वालों पर बरसे बाबा रामदेव

By Nimish Hemant Edited By: Pooja Tripathi
Published: Wed, 23 Sep 2026 05:04 PM (IST)

दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने पतंजलि उत्पादों में मिलावट के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने चुनौती ...और पढ़ें

रामदेव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

रामदेव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पतंजलि उत्पादों में मिलावट के आरोपों के बीच आज योग गुरु बाबा रामदेव ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाल फिलहाल में हुए सभी विवादों पर अपनी बात रखी।

इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा, पतंजलि के किसी उत्पाद में कोई मिलावट मिले तो बाबा रामदेव को चौराहे पर फांसी दे दो। आगे उन्होंने कहा कि मिलावट सामाजिक और धार्मिक पाप है, बड़ा मृत्युदंड जैसा अपराध है। इसके विरुद्ध सख्त कानून बने, जैसा चीन में है।

बृज भूषण शरण सिंह के आरोप पर क्या बोले रामदेव?

हाल के दिनों में भाजपा के वरिष्ठ नेता बृज भूषण शरण सिंह ने पतंजलि घी में मिलावट का दावा किया था। जिसके बाद पतंजलि की ओर से 50 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका गया था।

बाबा रामदेव ने कहा कि उस मामले का पटाक्षेप हो गया है। वह दोनों लोग आपस में मिले थे। उन्होंने सुनी सुनाई बात पर आरोप लगाए थे।