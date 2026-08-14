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    रक्षाबंधन पर घर जाना हुआ आसान, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन; जानें रूट और टाइमिंग

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:53 PM (IST)

    गर्मी की छुट्टियों और सावन की भीड़ के कारण रक्षाबंधन पर यात्रियों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। रेलवे ने भाई-बहनों की सुविधा के लिए हजरत निजामुद ...और पढ़ें

    भाई-बहनों की इसी समस्या का समाधान करते हुए रेलवे ने रक्षा बंधन विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

    भाई-बहनों की इसी समस्या का समाधान करते हुए रेलवे ने रक्षा बंधन विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

    HighLights

    1. रक्षाबंधन पर यात्रियों की भीड़ के लिए विशेष ट्रेनें।

    2. हजरत निजामुद्दीन से जबलपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन।

    3. ट्रेन का रूट और समय सारिणी घोषित की गई।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। गर्मी की छुट्टियों के बाद ट्रेनों में सावन माह में तीर्थ स्थलों पर जाने वाले यात्रियों की भीड़ है। ऐसे में ही रक्षा बंधन का पावन पर्व आ रहा है। एक तरफ बहनें, भाई को राखी बांधने आना चाहती हैं। दूसरी ओर भाई अपनी बहनों के घर जाने की योजना बना रहे हैं। परेशानी यह है कि दोनों को ट्रेन का कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है। भाई-बहनों की इसी समस्या का समाधान करते हुए रेलवे ने रक्षा बंधन विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

    कई रूट पर विशेष ट्रेनें घोषित

    इसी कड़ी में हजरत निजामुद्दीन से जबलपुर के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। अधिकारियों का कहना है कि प्रत्येक रूट पर भीड़ की समीक्षा की जा रही है। आवश्यकता के अनुरूप अन्य रूट पर भी विशेष ट्रेनें घोषित की जाएंगी।

    जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन रक्षा बंधन विशेष (01701/01702) ट्रेन जबलपुर से 29 अगस्त को रात 8.20 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 2.25 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी दिशा में 30 अगस्त को हजरत निजामुद्दीन से यह विशेष ट्रेन शाम पौने चार बजे चलेगी।

    अगले दिन सुबह साढ़े नौ बजे यह जबलपुर पहुंचेगी। रास्ते में इसका ठहराव कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा, कोसी कलां रेलवे स्टेशनों पर होगा।

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