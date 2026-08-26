रक्षाबंधन पर दिल्ली के बाजारों में रौनक, 4 हजार करोड़ के कारोबार का अनुमान; राखियों से गिफ्ट तक खूब खरीदारी
रक्षाबंधन से पहले दिल्ली समेत देशभर के बाजारों में खरीदारी तेज हो गई है। कैट के अनुसार, इस साल रक्षाबंधन पर 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद है, जिसमें दिल्ली में 4 हजार करोड़ का अनुमान है।
HighLights
दिल्ली के बाजारों में रक्षाबंधन की खरीदारी में तेजी आई है।
कैट ने देशभर में 30 हजार करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान लगाया।
स्थानीय बाजारों में खरीदारी को ऑनलाइन से अधिक पसंद किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रक्षाबंधन में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसके साथ ही दिल्ली समेत देशभर के बाजारों में खरीदारी तेज हो गई है। शाम के समय बाजारों में सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है।
कंफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के मुताबिक, इस साल केवल राखियों का कारोबार देशभर में करीब 25 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। उपहार, मिठाई, कपड़े, इलेक्ट्रानिक्स, ड्राई फ्रूट्स और सजावटी सामान को जोड़ दें तो रक्षाबंधन से जुड़ा कुल कारोबार 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। वहीं, कैट ने दिल्ली में रक्षाबंधन पर करीब चार हजार करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान जताया है।
रक्षाबंधन को लेकर राजधानी में चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग, लाजपत नगर, खान मार्केट, कमला नगर, राजौरी गार्डन और गांधी नगर समेत कई बाजारों में त्योहार की रौनक देखने को मिल रही है।
व्यापारियों का कहना है कि इस बार पिछले वर्षों के मुकाबले रक्षाबंधन को लेकर लोगों में ज्यादा उत्साह है। बाजारों में राखियों के साथ गिफ्ट पैक, चाकलेट हैम्पर, ड्राई फ्रूट्स, पारंपरिक मिठाइयां और एथनिक कपड़ों की भी खूब बिक्री हो रही है।
ऑनलाइन पर भारी स्थानीय बाजार
आनलाइन खरीदारी का विकल्प होने के बावजूद लोग स्थानीय बाजारों में जाकर सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं। इस बार अलग-अलग राज्यों की खास राखियां भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं। इनमें खादी, जूट, बांस, सिल्क, मधुबनी कला और सांगानेरी कला से बनी राखियां शामिल हैं।
बीज और प्राकृतिक सामग्री से बनी पर्यावरण अनुकूल राखियों की मांग भी बढ़ी है। इससे महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों को रोजगार और आमदनी का फायदा मिल रहा है।
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