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राखी की डोर से सजे रिश्ते, दिल्ली-NCR में मनाया गया रक्षाबंधन; तस्वीरों में देखें भाई-बहन का अटूट प्यार

By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Fri, 28 Aug 2026 03:07 PM (IST)

दिल्ली-एनसीआर में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहाँ बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की और भाइयों ने रक्षा का वचन दिया।

रक्षाबंधन के अवसर पर नोएडा सेक्टर 44 के पास बस का इंतजार करते यात्री।

रक्षाबंधन के अवसर पर नोएडा सेक्टर 44 के पास बस का इंतजार करते यात्री।

HighLights

  1. दिल्ली-एनसीआर में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया।

  2. बाजारों में रौनक और परिवहन में यात्रियों की भारी भीड़ दिखी।

  3. डिजिटल माध्यम से दूर बैठे भाई-बहनों ने खुशियाँ साझा कीं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में रक्षाबंधन का त्योहार शुक्रवार को अत्यंत हर्षोल्लास और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रेशम की डोर बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना की, तो वहीं भाइयों ने भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हुए उपहार भेंट किए। सुबह से ही घरों में पूजा-अर्चना और बहनों द्वारा भाइयों का मुंह मीठा कराने का सिलसिला जारी रहा।

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बाजारों और परिवहन में दिखी भारी चहल-पहल

त्योहार के अवसर पर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाजारों में काफी रौनक देखने को मिली। मिठाइयों, उपहारों और राखी की दुकानों पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मेट्रो और बस सेवाओं में भी महिला यात्रियों की विशेष आवाजाही रही। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो और राज्य परिवहन निगमों ने अतिरिक्त फेरों का संचालन किया, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुगमता हुई।

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डिजिटल माध्यम से जुड़ीं दूर बैठीं बहनें

जो भाई-बहन किसी कारणवश एक-दूसरे से दूर थे, उन्होंने तकनीक का सहारा लेकर त्योहार की खुशियां साझा कीं।

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वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के जरिए दूर-दराज में रहने वाले भाइयों को बहनों ने अपनी शुभकामनाएं भेजीं। डिजिटल माध्यमों ने दूरी को मिटाकर इस पावन पर्व के उत्साह को फीका नहीं पड़ने दिया।

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स्नेह और सुरक्षा के वचन से सजा दिन

यह पावन पर्व न केवल भाई-बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक बना, बल्कि परिवारों को एक साथ लाकर आपसी प्रेम और एकजुटता का संदेश भी दे गया।

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तस्वीरों में कैद भाइयों के चेहरे की मुस्कान और बहनों का स्नेहिल दुलार इस दिन की खूबसूरती और यादों को बयां कर रहा है।