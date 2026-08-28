राखी की डोर से सजे रिश्ते, दिल्ली-NCR में मनाया गया रक्षाबंधन; तस्वीरों में देखें भाई-बहन का अटूट प्यार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में रक्षाबंधन का त्योहार शुक्रवार को अत्यंत हर्षोल्लास और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रेशम की डोर बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना की, तो वहीं भाइयों ने भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हुए उपहार भेंट किए। सुबह से ही घरों में पूजा-अर्चना और बहनों द्वारा भाइयों का मुंह मीठा कराने का सिलसिला जारी रहा।

बाजारों और परिवहन में दिखी भारी चहल-पहल त्योहार के अवसर पर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाजारों में काफी रौनक देखने को मिली। मिठाइयों, उपहारों और राखी की दुकानों पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मेट्रो और बस सेवाओं में भी महिला यात्रियों की विशेष आवाजाही रही। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो और राज्य परिवहन निगमों ने अतिरिक्त फेरों का संचालन किया, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुगमता हुई।