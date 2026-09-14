5000 साल पुराने कंकाल खोलेंगे हड़प्पा सभ्यता के अनसुलझे राज, वैज्ञानिक अध्ययन शुरू

वी के शुक्ला, नई दिल्ली। 5,000 साल पहले हमारे यहां रहने वाले लोग कैसे दिखते थे, क्या खाते थे और उनका जीवन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता के इन सवालों के जवाब अब राखीगढ़ी से मिले मानव कंकालों के वैज्ञानिक अध्ययन से मिलने की उम्मीद है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने पुरास्थल से मिले तीन मानव कंकालों को विस्तृत जांच के लिए भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (एएनएसआई), कोलकाता भेजा है। वैज्ञानिक इन कंकालों की हड्डियों और उपलब्ध जैविक अवशेषों की जांच करेंगे। साथ ही डीएनए की जांच से यह पता लगाने की कोशिश होगी कि उस समय के लोगों की वंशावली क्या थी और वे किन आबादी से जुड़े हुए थे। इससे हड़प्पावासियों के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिल सकते हैं।

कैसे खुलेगा पुरानी सभ्यता का राज कंकालों की जांच से वैज्ञानिकों को उस समय के लोगों के स्वास्थ्य, खान-पान और जीवनशैली के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। हड्डियों से यह भी पता लगाया जा सकता है कि लोग किन बीमारियों से प्रभावित थे और उनका शारीरिक विकास कैसा था।