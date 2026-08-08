दिल्ली के राजौरी गार्डन के मॉल की ऊपरी मंजिल से गिरकर 19 साल की छात्रा की मौत, पास मिला सुसाइड नोट

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। राजौरी गार्डन स्थित माल के पास शनिवार दोपहर पुलिस को करीब 19 वर्षीय छात्रा का शव मिला। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्रा माल की ऊपरी मंजिल से नीचे गिर गई थी।

इसके स्थानीय पुलिस ने एफएसएल टीम ने घटनास्थल की जांच के लिए बुलाया। पुलिस को छात्रा के पास से एक हस्तलिखित सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें उसने अपनी इच्छा से जीवन समाप्त करने की बात लिखी थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में फिलहाल किसी तरह की साजिश या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने नहीं आई है।

पुलिस को मिला सुसाइड नोट पुलिस के अनुसार, आठ अगस्त को नियमित गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल अवधेश ने राजौरी गार्डन स्थित पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन के पास माल के समीप एक युवती का शव पड़ा देखा। सूचना मिलने पर राजौरी गार्डन थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अपराध जांच टीम और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया।

तलाशी के दौरान पुलिस को युवती के पास से हस्तलिखित सुसाइड नोट मिला। पुलिस के मुताबिक, नोट में युवती ने अपनी इच्छा से जीवन समाप्त करने की बात कही है। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान फिलहाल ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिससे किसी तरह की आपराधिक साजिश या दूसरे व्यक्ति के शामिल होने की आशंका हो।

बीए तृतीय वर्ष की छात्रा थी मृतका मृतका की पहचान कर ली गई है। पूछताछ में परिवार ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली के आर्यभट्ट कालेज में बीए तृतीय वर्ष की छात्रा थी। वर्ष 2021 में मां के निधन के बाद से वह अवसाद से जूझ रही थी।