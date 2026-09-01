ट्रेन यात्रियों के लिए राहत की खबर! रेल मदद ऐप की शिकायतों पर रेलवे तुरंत लेगा एक्शन, कर्मचारियों को सख्त निर्देश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। यात्रा के दौरान होने वाली परेशानी को लेकर यात्री रेल मदद एप पर शिकायत करते हैं, लेकिन अक्सर इसके समाधान में विलंब होता है। इससे यात्रियों की नाराजगी बढ़ती है। शिकायत दूर करने में होने वाली देरी का मुख्य कारण ट्रेन में तैनात कर्मियों को इसकी सूचना देरी से मिलना है। इस कमी को दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। अब रेल मदद पर होने वाली शिकायत सीधे ट्रेन में तैनात कर्मियों को मिलेगी जिससे कि शीघ्र उसका समाधान कर सके।

रेल मदद एप पर शिकायत करने वाले यात्रियों से एप पर ही फीडबैक भी मांगा जाता है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार फीडबैक में असंतुष्ट यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2022-23 में फीडबैक देने वाले 37 प्रतिशत यात्री असंतुष्ट थे। अगले वर्ष इनकी संख्या बढ़कर 42 प्रतिशत हो गई थी। कई यात्री एक्स और इंटरनेट मीडिया के अन्य मंच पर भी समस्य पर समस्या का समाधान नहीं होने को लेकर नाराजगी जताते हैं।

रेलवे बोर्ड सभी क्षेत्रीय रेलवे को जारी किए निर्देश वहीं, रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को पत्र लिखकर इस संबंध में उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। बोर्ड का कहना है कि लाइव मॉनिटरिंग में यह देखा गया है कि रेल मदद में दर्ज होने वाली शिकायतों की जानकारी संबंधित कर्मियों को समय पर नहीं मिलती है।

रेल मदद की शिकायतें पहले मंडल नियंत्रण कार्यालय को भेजी जाती हैं और वहां से आवश्यक कार्रवाई के लिए ट्रेन/कोच में तैनात कर्मियों से संपर्क करता है। यह यात्री की शिकायत के समाधान में अनावश्यक देरी का कारण बनता है।