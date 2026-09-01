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ट्रेन यात्रियों के लिए राहत की खबर! रेल मदद ऐप की शिकायतों पर रेलवे तुरंत लेगा एक्शन, कर्मचारियों को सख्त निर्देश

By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
Updated: Tue, 01 Sep 2026 05:45 AM (IST)

रेल मदद ऐप पर शिकायतों के समाधान में देरी से यात्रियों की नाराजगी बढ़ रही थी, लेकिन अब शिकायतें सीधे ...और पढ़ें

रेल मदद ऐप पर शिकायत करते ही तुरंत होगा समाधान। (एआई एडिटेड इमेज)

रेल मदद ऐप पर शिकायत करते ही तुरंत होगा समाधान। (एआई एडिटेड इमेज)

HighLights

  1. रेल मदद पर शिकायतों के समाधान में होती थी देरी।

  2. अब शिकायतें सीधे ट्रेन कर्मियों को मिलेंगी तुरंत।

  3. कोच सफाई, एसी समस्याओं का होगा शीघ्र निवारण।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। यात्रा के दौरान होने वाली परेशानी को लेकर यात्री रेल मदद एप पर शिकायत करते हैं, लेकिन अक्सर इसके समाधान में विलंब होता है। इससे यात्रियों की नाराजगी बढ़ती है। शिकायत दूर करने में होने वाली देरी का मुख्य कारण ट्रेन में तैनात कर्मियों को इसकी सूचना देरी से मिलना है। इस कमी को दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। अब रेल मदद पर होने वाली शिकायत सीधे ट्रेन में तैनात कर्मियों को मिलेगी जिससे कि शीघ्र उसका समाधान कर सके।

रेल मदद एप पर शिकायत करने वाले यात्रियों से एप पर ही फीडबैक भी मांगा जाता है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार फीडबैक में असंतुष्ट यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2022-23 में फीडबैक देने वाले 37 प्रतिशत यात्री असंतुष्ट थे। अगले वर्ष इनकी संख्या बढ़कर 42 प्रतिशत हो गई थी। कई यात्री एक्स और इंटरनेट मीडिया के अन्य मंच पर भी समस्य पर समस्या का समाधान नहीं होने को लेकर नाराजगी जताते हैं।

रेलवे बोर्ड सभी क्षेत्रीय रेलवे को जारी किए निर्देश

वहीं, रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को पत्र लिखकर इस संबंध में उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। बोर्ड का कहना है कि लाइव मॉनिटरिंग में यह देखा गया है कि रेल मदद में दर्ज होने वाली शिकायतों की जानकारी संबंधित कर्मियों को समय पर नहीं मिलती है।

रेल मदद की शिकायतें पहले मंडल नियंत्रण कार्यालय को भेजी जाती हैं और वहां से आवश्यक कार्रवाई के लिए ट्रेन/कोच में तैनात कर्मियों से संपर्क करता है। यह यात्री की शिकायत के समाधान में अनावश्यक देरी का कारण बनता है।

यदि संबंधित ट्रेन/कोच में तैनात कर्मियों का विवरण कोचिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएम) व रेल केयर में सही तरीके से अपडेट रहेगा तो रेल मदद पर मिलने वाली शिकायत सीधे उस तक पहुंचेगी। इससे सेवा स्तर में सुधार होगा।

ट्रेन में तैनात सभी कर्मचारियों के विवरण अपडेट करने के निर्देश

सभी क्षेत्रीय रेलवे को ट्रेन के प्रत्येक फेरे में तैनात ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस (ओबीएचएस) कर्मी, लिनेन वितरण कर्मी, मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल कर्मी के साथ ही टिकट परीक्षकों (टीटीई/टीई), आरपीएफ और आइआरसीटीसी प्रबंधक का विवरण डिजिटल सिस्टम में अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।

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