राहुल गांधी के मनुस्मृति पर दिए बयान पर विवाद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पुणे में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा 'मनुस्मृति' और सनातनी विचारों पर दिए गए बयान ने देश की राजनीति और धर्मशास्त्र से जुड़े हलकों में नया विवाद खड़ा कर दिया है।

राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर उत्तर आम्नाय ज्योतिषपीठ के स्वामिश्री: अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ा रुख अपनाया है। ज्योतिषपीठ की ओर से आधिकारिक प्रेस वक्तव्य जारी कर राहुल गांधी के बयानों को घोर अज्ञानता, सतही समझ और सनातन परंपरा के प्रति दुर्भावनापूर्ण मानसिकता का परिचायक करार दिया गया है।

क्या है पूरा मामला? पुणे के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्र-छात्राओं से संवाद करते हुए महिलाओं की स्थिति पर बात की और मनुस्मृति की तीखी आलोचना की। राहुल गांधी ने दावा किया था कि मनुस्मृति जैसी विचारधारा महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करती है और उन्हें पिता, पति या पुत्र पर निर्भर बनाए रखने की बात करती है। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं को किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए और उन्हें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना चाहिए।

राहुल गांधी के इस बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ पाने के लिए प्राचीन धर्मशास्त्रों के श्लोकों को संदर्भ से काटकर पेश करना न केवल भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अपमान है, बल्कि समाज को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास भी है।

श्लोक के अर्थ पर शास्त्रीय और व्यावहारिक व्याख्या शंकराचार्य जी ने अपने वक्तव्य में राहुल गांधी द्वारा उद्धृत प्रसिद्ध श्लोक "पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने..." की सही व्याख्या पेश की। स्वामी के अनुसार, यह श्लोक स्त्री की किसी भी प्रकार की गुलामी या परतंत्रता का संकेत नहीं देता। इसके विपरीत, यह परिवार और समाज द्वारा महिला की सुरक्षा, सम्मान और भरण-पोषण के दायित्व को तय करता है। संस्कृत व्याकरण का हवाला देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि श्लोक में 'रक्षति' (रक्षा करना) मूल धातु का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ सुरक्षा का विधान करना है, न कि 'नियन्त्रयति' (नियंत्रण में रखना)। सनातन में नारी का स्थान उच्च है स्वामी ने आगे कहा कि सनातन परंपरा में नारी को केवल आश्रित नहीं, बल्कि 'शक्ति' और 'महानिमंत्री' माना गया है। ऋग्वेद की मन्त्रद्रष्टा ऋषिकाओं गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा से लेकर "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:" का उद्घोष करने वाली संस्कृति अधिकार-केंद्रित संघर्ष के स्थान पर परस्पर पूरकता और सर्वोच्च आदर पर आधारित है।

शंकराचार्य ने राहुल गांधी के इस दावे को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी या कोई विशेष दल मनुस्मृति के आधार पर देश चलाना चाहता है। संविधान ही सर्वोच्च उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत का शासन और किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का संचालन केवल भारत के संविधान से होता है। राहुल गांधी के बयान को बताया सत्य से परे राजनीतिक अपने राजनीतिक नैरेटिव को गढ़ने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को जबरन मनुस्मृति से जोड़ना राहुल गांधी का एक और मनगढ़ंत असत्य है। हिंदू धर्म से निष्कासन' और चेतावनी प्रेस वक्तव्य में शंकराचार्य जी ने अत्यंत कठोर लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता में संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों तक मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों पर लगातार असत्य व भ्रामक प्रचार करने से राहुल गांधी की हिंदू विरोधी मानसिकता उजागर होती है।

पूर्व में भी की गई थी कार्रवाई इसी तरह के धर्मशास्त्र विरोधी बयानों के कारण पीठ ने पूर्व में भी उन्हें 'हिंदू धर्म से बहिष्कृत' घोषित किया था। सीधी दी चेतावनी यदि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी बिना पूर्ण शास्त्रीय अध्ययन और बोध के सनातन धर्मग्रंथों पर इसी प्रकार भ्रामक और अपमानजनक टिप्पणियां करते रहे, तो देश का प्रबुद्ध और सनातनप्रेमी समाज उनकी इस वैचारिक अपरिपक्वता का तीव्र और मुखर विरोध जारी रखेगा।