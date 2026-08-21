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दिल्ली: पैलेट गन मामले में DCP मिले राहुल गांधी, FIR दर्ज नहीं होने पर धरने पर बैठे

By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
Updated: Fri, 21 Aug 2026 12:40 PM (IST)

राहुल गांधी ने पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर डीसीपी कार्यालय का दौरा किया। एफआईआर दर्ज न होने पर वे संसद मार्ग पर धरने पर बैठ गए, उनके साथ घायल छात्र भी था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी।

HighLights

  1. राहुल गांधी ने पैलेट गन मामले में डीसीपी से मुलाकात की।

  2. उन्होंने घायल छात्र के साथ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

  3. एफआईआर न होने पर संसद मार्ग पर धरने पर बैठे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हुए पैलेट गन के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शुक्रवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के डीसीपी ऑफिस पहुंचे।

निराश लौटे राहुल गांधी

वहीं, इस दौरान राहुल गांधी ने घायल छात्र का हवाला देते हुए इस मामले में डीसीपी से कार्रवाई की मांग की। हालांकि उन्हें डीसीपी के ऑफिस से निराश ही लौटना पड़ा।

साहिल भी राहुल गांधी के साथ

संसद मार्ग से बाहर आए राहुल गांधी ने कार्रवाई नहीं होने पर धरना शुरू कर दिया। डीसीपी के कार्यालय के बाहर ही राहुल गांधी का धरना चल रहा है। धरने में राहुल गांधी के साथ साहिल लोहचब भी हैं।

एफआईआर दर्ज करने की मांग

जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी ने शुक्रवार को डीसीपी से मिलकर पैलेट गन के मुद्दे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। लेकिन उनकी शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया गया है।

 

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