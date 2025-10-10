दिल्ली में व्यस्त सड़कों पर बनेंगे चार नए फुटओवर ब्रिज, इन जगहों पर निरीक्षण का काम पूरा; निविदाएं जारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) भारी पैदल आवाजाही वाले इलाकों में चार नए फुटओवर ब्रिज (एफओबी) बनाने की योजना बना रहा है। अधिकारियों के अनुसार आनंद विहार आइएसबीटी निकास द्वार, नंद नगरी डिपो, वज़ीराबाद रोड पर खजूरी फ्लाईओवर गोलचक्कर के पास, महरौली-बदरपुर रोड पर उस्मानपुर गांव में मेट्रो पिलर संख्या 146 के पास और पूर्वी दिल्ली में जीटी रोड पर वेलकम मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया गया है।



एक अधिकारी ने कहा, 'एफओबी समिति ने चार अन्य स्थानों को मंजूरी दे दी है और निविदाएं जारी कर दी गई हैं, जबकि चार नए स्थानों का निरीक्षण किया गया है। व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार होने के बाद, अनुमोदन लिया जाएगा।'



लोक निर्माण विभाग वर्तमान में शहर भर में लगभग 115 एफओबी का रखरखाव करता है। पिछले महीने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिंग रोड स्थित राजपूताना राइफल्स सेंटर में एक एफओबी निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी थी।



जिन स्थानों पर निर्माण कार्य के लिए निविदाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं, उनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, परमानंद अस्पताल के पास हनुमान मंदिर, टीपीएम चर्च रेड लाइट और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में केंद्रीय विद्यालय के पास शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन व्यस्त सड़कों पर वर्तमान में एफओबी नहीं है।



हालांकि, कई मौजूदा एफओबी के उपयोग को लेकर चिंताएं हैं। अधिकारियों ने कहा, 'शहर भर में कई ऐसे एफओबी हैं जहां पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए इस सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं। एक अध्ययन में, हमने पाया कि ये ऐसे स्थान हैं जहां ये पैदल ऊपरी पुल बस कतार आश्रयों या मेट्रो स्टेशनों से दूर स्थित हैं, या इनमें लिफ्ट नहीं हैं और ये दिव्यांगों के अनुकूल नहीं हैं।'



दिल्ली सरकार के योजना विभाग द्वारा 2018 में किए गए एक अध्ययन में उन कारणों पर प्रकाश डाला गया था जिनकी वजह से एफओबी का उपयोग करने से बचते हैं।



अध्ययन के अनुसार, कुल 74 पैदल ऊपरी पुल और 37 सबवे थे। कुल एफओबी में से 77 प्रतिशत में लिफ्ट नहीं थीं, केवल 23 प्रतिशत में एस्केलेटर थे, और लगभग 70 प्रतिशत में सुरक्षा गार्ड नहीं थे।