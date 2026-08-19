18 महीने का बंदोबस्त, पुरानी दिल्ली बेहाल! पुल बंगश बंद होते ही सड़कों पर थमे 50000 वाहनों के पहिए

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ऐतिहासिक रेलवे पुल, पुल बंगश को आखिरकार नए स्वरूप में ढालने की कवायद शुरू हो गई है। रेलवे लाइन के ऊपर बने ब्रिटिश कालीन पुल को ऊंचा करने और इसके पुनर्निर्माण के लिए 13 अगस्त से इसे अगले डेढ़ साल (18 महीने) के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत पुल के साथ-साथ करीब 500 मीटर लंबी सड़क और साथ ही अन्य सुविधाओं की लाइन डालने का कार्य किया जाना है।



लेकिन, इस महत्वपूर्ण विकास कार्य के शुरू होने के साथ ही पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों में पहले से कराह रही यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। सदर बाजार, मोरी गेट, आजाद मार्केट, डिप्टीगंज, खारी बावली समेत अन्य बाजारों में लंबा जाम बढ़ गया है।

इसी तरह, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और तीस हजारी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी लंबा जाम लगने लगा है। हालत यह है कि महज आधे किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को दो-दो घंटे तक का समय लग रहा है।

ऐतिहासिक है पुल बंगश पुल बंगश का नामकरण मुगल काल और रोहिला सरदारों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के इस ऐतिहासिक इलाके में कभी नवाब जबीता खां और गुलाम कादिर (रोहिला सरदार) की हवेलियां और बाग हुआ करते थे, जिसके चलते इसे बंगश (बाग का क्षेत्र) कहा गया।

ब्रिटिश काल में जब दिल्ली में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ, तो इस क्षेत्र से गुजरती पटरियों के ऊपर आवाजाही सुगम बनाने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था। दशकों पुराना यह पुल पुरानी दिल्ली को उत्तर और पश्चिम दिल्ली से जोड़ने वाला एक प्रमुख लाइफलाइन रहा है।

50 हजार वाहन प्रभावित, चारों तरफ भारी जाम पुल बंगश से आजाद मार्केट की लाल बत्ती तक का मार्ग पूरी तरह बंद होने से इस रास्ते से गुजरने वाले प्रतिदिन के करीब 50 हजार वाहन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पहले से ही सदर बाजार में मेट्रो लाइन के निर्माण कार्य के चलते सड़कों पर क्रेन, बैरिकेड्स और भारी मशीनरी तैनात हैं।