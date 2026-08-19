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18 महीने का बंदोबस्त, पुरानी दिल्ली बेहाल! पुल बंगश बंद होते ही सड़कों पर थमे 50000 वाहनों के पहिए

By Nimish Hemant Edited By: Anup Tiwari
Updated: Wed, 19 Aug 2026 04:31 AM (IST)

पुल बंगश के 13 अगस्त से डेढ़ साल के लिए बंद होने से पुरानी दिल्ली, खासकर सदर बाजार में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। इस मेगा प्रोजेक्ट के कारण प्रतिदिन 50 हजार वाहन प्रभावित हो रहे हैं, जिससे लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है।

पुल बंगश को बंद कर शुरू हुआ उसके पुनर्निर्माण का कार्य। जागरण

पुल बंगश को बंद कर शुरू हुआ उसके पुनर्निर्माण का कार्य। जागरण

HighLights

  1. पुल बंगश 13 अगस्त से डेढ़ साल के लिए बंद।

  2. पुरानी दिल्ली, सदर बाजार में यातायात व्यवस्था चरमराई।

  3. प्रतिदिन 50 हजार वाहन प्रभावित, घंटों जाम में फंसे।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ऐतिहासिक रेलवे पुल, पुल बंगश को आखिरकार नए स्वरूप में ढालने की कवायद शुरू हो गई है। रेलवे लाइन के ऊपर बने ब्रिटिश कालीन पुल को ऊंचा करने और इसके पुनर्निर्माण के लिए 13 अगस्त से इसे अगले डेढ़ साल (18 महीने) के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत पुल के साथ-साथ करीब 500 मीटर लंबी सड़क और साथ ही अन्य सुविधाओं की लाइन डालने का कार्य किया जाना है।

लेकिन, इस महत्वपूर्ण विकास कार्य के शुरू होने के साथ ही पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों में पहले से कराह रही यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। सदर बाजार, मोरी गेट, आजाद मार्केट, डिप्टीगंज, खारी बावली समेत अन्य बाजारों में लंबा जाम बढ़ गया है।

इसी तरह, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और तीस हजारी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी लंबा जाम लगने लगा है। हालत यह है कि महज आधे किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को दो-दो घंटे तक का समय लग रहा है।

ऐतिहासिक है पुल बंगश

पुल बंगश का नामकरण मुगल काल और रोहिला सरदारों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के इस ऐतिहासिक इलाके में कभी नवाब जबीता खां और गुलाम कादिर (रोहिला सरदार) की हवेलियां और बाग हुआ करते थे, जिसके चलते इसे बंगश (बाग का क्षेत्र) कहा गया।

ब्रिटिश काल में जब दिल्ली में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ, तो इस क्षेत्र से गुजरती पटरियों के ऊपर आवाजाही सुगम बनाने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था। दशकों पुराना यह पुल पुरानी दिल्ली को उत्तर और पश्चिम दिल्ली से जोड़ने वाला एक प्रमुख लाइफलाइन रहा है।

50 हजार वाहन प्रभावित, चारों तरफ भारी जाम

पुल बंगश से आजाद मार्केट की लाल बत्ती तक का मार्ग पूरी तरह बंद होने से इस रास्ते से गुजरने वाले प्रतिदिन के करीब 50 हजार वाहन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पहले से ही सदर बाजार में मेट्रो लाइन के निर्माण कार्य के चलते सड़कों पर क्रेन, बैरिकेड्स और भारी मशीनरी तैनात हैं।

ऊपर से पुल बंगश बंद होने से हालात बदतर हो गए हैं। मोरी गेट, पुल मिठाई और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर आने वाली सड़कों पर वाहनों का रेला सुबह से शाम तक रेंगता नजर आ रहा है।

अतिक्रमण मुक्त हों वैकल्पिक मार्ग

दिल्ली पुलिस ने जाम से निपटने के लिए कई वैकल्पिक मार्गों का सुझाव तो दिया है, लेकिन धरातल पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुल मिठाई और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से व सदर बाजार रेलवे स्टेशन से सदर बाजार को आने वाली सड़कों पर अवैध पार्किंग और रेहड़ी-पटरी वालों का गंभीर अतिक्रमण है।

इसी तरह, कुतुब रोड और बहादुर गढ़ रोड पर भी अतिक्रमण है। स्थानीय व्यापारियों और एसोसिएशनों का कहना है कि त्योहारी सीजन के मुहाने पर खड़े सदर बाजार में व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

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यातायात पुलिस से आग्रह है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वैकल्पिक मार्गों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त किया जाए और यातायात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए, ताकि रोजमर्रा की इस भीषण जाम की समस्या से कुछ राहत मिल सके।

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राजेंद्र शर्मा, महामंत्री, फेडरेशन आफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन