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निफ्ट दीक्षा समारोह में राष्ट्रपति मुर्मु बोलीं- आधुनिक तकनीक के साथ भारतीय संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहें युवा

By Digital Desk Edited By: Anup Tiwari
Updated: Mon, 31 Aug 2026 11:10 PM (IST)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के दीक्षा समारोह में छात्रों से फैशन तकनीक को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का आह्वान ...और पढ़ें

दीक्षा समारोह की शुरुआत पर दीप प्रज्जवलित करतीं राष्ट्रपति।

दीक्षा समारोह की शुरुआत पर दीप प्रज्जवलित करतीं राष्ट्रपति।

HighLights

  1. राष्ट्रपति ने फैशन तकनीक को भारतीय संस्कृति से जोड़ने पर जोर दिया।

  2. पारंपरिक बुनकरों और कारीगरों को आधुनिक बाजार से जोड़ने का आह्वान।

  3. निफ्ट में महिलाओं की भागीदारी 20% से बढ़कर 85% हुई।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) का संयुक्त दीक्षा समारोह सोमवार को यशोभूमि में आयोजित हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से फैशन तकनीक में वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने के साथ भारतीय संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि फैशन टेक्नोलाजी भारत की वैश्विक पहचान मजबूत करने के साथ पारंपरिक बुनकरों और कारीगरों को नए अवसर देने का माध्यम बन सकती है। समारोह में देशभर के 18 परिसरों के 3793 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। इस दौरान शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 विद्यार्थियों को राष्ट्रपति ने स्वर्ण पदक प्रदान किए।

राष्ट्रपति ने कहा कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का आधार भी है। उन्होंने पारंपरिक बुनकरों और कारीगरों को आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने निफ्ट के विभिन्न केंद्रों की ओर से चलाए जा रहे क्राफ्ट क्लस्टर इनिशिएटिव जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे कारीगरों को नई तकनीक और बाजार तक पहुंच मिल रही है।

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का किया उल्लेख

फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि करीब 20 वर्ष पहले निफ्ट में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर करीब 85 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव फैशन और टेक्नोलाजी के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका के साथ फैशन टेक्नोलाजी के क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। युवा इन अवसरों का लाभ उठाकर सफल पेशेवर बनने के साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में भी योगदान दे सकते हैं।

समारोह में मौजूद केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने विद्यार्थियों से बड़े सपने देखने और मेहनत के साथ विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। वहीं, वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने विद्यार्थियों को लगातार सीखते रहने और बदलती जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने की सलाह दी। निफ्ट की महानिदेशक तनु कश्यप ने दीक्षा समारोह में विद्यार्थियों को शपथ दिलाई।

दीक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के कोट

हमें पारंपरिक डिजाइन और शिल्प को समझने और उन पर काम करने का मौका मिलता है। अलग-अलग शिल्प केंद्रों में जाकर काम करने से इन्हें करीब से जानने का अवसर मिला।
- ब्वखुरवी देब्बारना, टेक्सटाइल डिजाइन, दिल्ली परिसर

79554775

हमारे पाठ्यक्रम में टिकाऊ फैशन पर काफी जोर दिया जाता है। हमें तेज फैशन से बचने के साथ पारंपरिक डिजाइन और शिल्प को समझने के बारे में भी सिखाया जाता है।
- रिया पाहुजा, फैशन डिजाइन, दिल्ली परिसर

79554753

जीरो-वेस्ट पैटर्न मेकिंग में कपड़े के अधिक से अधिक हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कफ्तान तैयार करते समय कपड़े की कटिंग इस तरह की जाती है कि कम से कम कपड़ा बचे। इससे कपड़े की बर्बादी घटती है और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचता है।
- इशिता सूद, फैशन डिजाइन, दिल्ली परिसर

79554739

लेदर के छोटे-छोटे टुकड़ों को भी दोबारा इस्तेमाल कर छोटे उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जिससे लगभग कुछ भी बेकार नहीं जाता।
- खुशी राय, लेदर डिजाइन, रायबरेली परिसर

79554722

लेदर डिजाइन में सिर्फ कपड़े तैयार करना नहीं सिखाया जाता, बल्कि कच्ची खाल से लेकर उसके प्रसंस्करण तक की पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है। इसके साथ जूते, बैग और जीवनशैली से जुड़े दूसरे उत्पादों पर भी काम कराया जाता है।
- सुहानी मिश्रा, लेदर डिजाइन, रायबरेली परिसर

79554711

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