निफ्ट दीक्षा समारोह में राष्ट्रपति मुर्मु बोलीं- आधुनिक तकनीक के साथ भारतीय संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहें युवा

हमें पारंपरिक डिजाइन और शिल्प को समझने और उन पर काम करने का मौका मिलता है। अलग-अलग शिल्प केंद्रों में जाकर काम करने से इन्हें करीब से जानने का अवसर मिला।

- ब्वखुरवी देब्बारना, टेक्सटाइल डिजाइन, दिल्ली परिसर

हमारे पाठ्यक्रम में टिकाऊ फैशन पर काफी जोर दिया जाता है। हमें तेज फैशन से बचने के साथ पारंपरिक डिजाइन और शिल्प को समझने के बारे में भी सिखाया जाता है।

- रिया पाहुजा, फैशन डिजाइन, दिल्ली परिसर

जीरो-वेस्ट पैटर्न मेकिंग में कपड़े के अधिक से अधिक हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कफ्तान तैयार करते समय कपड़े की कटिंग इस तरह की जाती है कि कम से कम कपड़ा बचे। इससे कपड़े की बर्बादी घटती है और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचता है।

- इशिता सूद, फैशन डिजाइन, दिल्ली परिसर

लेदर के छोटे-छोटे टुकड़ों को भी दोबारा इस्तेमाल कर छोटे उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जिससे लगभग कुछ भी बेकार नहीं जाता।

- खुशी राय, लेदर डिजाइन, रायबरेली परिसर

लेदर डिजाइन में सिर्फ कपड़े तैयार करना नहीं सिखाया जाता, बल्कि कच्ची खाल से लेकर उसके प्रसंस्करण तक की पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है। इसके साथ जूते, बैग और जीवनशैली से जुड़े दूसरे उत्पादों पर भी काम कराया जाता है।

- सुहानी मिश्रा, लेदर डिजाइन, रायबरेली परिसर

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