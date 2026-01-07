मस्जिद के नाम पर चल रहा था ‘कमर्शियल साम्राज्य’, अतिक्रमण के खिलाफ कोर्ट जाने वाले प्रीत सिरोही ने क्या कहा?

Language
    By Digital Desk Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:31 PM (IST)

    पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हटाने के लिए एमसीडी की कार्रवाई के दौरान बवाल हुआ, जिसमें 5 पुल ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद से सटी सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को लेकर मंगलवार रात एमसीडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान इलाके में जमकर बवाल हुआ।

    कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस घटना में एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है और 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

    इस पूरी कार्रवाई के पीछे जनहित याचिका लगाने वाले प्रीत सिरोही ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि फैज-ए-इलाही परिसर पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था और वहां सार्वजनिक भूमि पर बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, डायलिसिस सेंटर, मेटरनिटी सेंटर, पार्किंग और अन्य कमर्शियल गतिविधियां चलाई जा रही थीं, जिनसे लोगों से पैसे भी वसूले जा रहे थे।

    प्रीत सिरोही के अनुसार, “जब मैंने इस परिसर पर रिसर्च शुरू की तो पता चला कि यह पूरी जमीन सरकारी है, जिसका स्वामित्व पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के पास है। मई से अक्टूबर तक मैंने लगातार एमसीडी को पत्र लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    आखिरकार अक्टूबर में एमसीडी ने सर्वे कराया और सर्वे रिपोर्ट में हमारे दावे सही पाए गए, फिर भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद मजबूरी में हमें दिल्ली हाईकोर्ट जाना पड़ा।”

    उन्होंने बताया कि कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेज पूरी तरह सही पाए गए और चीफ जस्टिस ने तीन महीने के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने एमसीडी को मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को सुनने का आदेश भी दिया था।

    इसके बाद एमसीडी अधिकारियों ने कमेटी और वक्फ बोर्ड को सुना और लिखित रिकॉर्ड हाईकोर्ट में पेश किया, लेकिन याचिकाकर्ता के मुताबिक उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था, जिससे जमीन की मिल्कियत साबित हो सके।

    प्रीत सिरोही ने कहा, “ दूसरे पक्ष ने कोर्ट में यह भ्रम फैलाने की कोशिश की कि उन्हें नहीं सुना गया, लेकिन उनके पास जमीन की ओनरशिप से जुड़ा कोई ठोस कागज नहीं था। उन्हें कोई स्टे नहीं मिला और आखिरकार फैसले के बाद एमसीडी ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। दिल्ली प्रशासन और एमसीडी ने सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा काम किया।”

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

