मस्जिद के नाम पर चल रहा था ‘कमर्शियल साम्राज्य’, अतिक्रमण के खिलाफ कोर्ट जाने वाले प्रीत सिरोही ने क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद से सटी सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को लेकर मंगलवार रात एमसीडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान इलाके में जमकर बवाल हुआ।

कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस घटना में एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है और 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

इस पूरी कार्रवाई के पीछे जनहित याचिका लगाने वाले प्रीत सिरोही ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि फैज-ए-इलाही परिसर पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था और वहां सार्वजनिक भूमि पर बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, डायलिसिस सेंटर, मेटरनिटी सेंटर, पार्किंग और अन्य कमर्शियल गतिविधियां चलाई जा रही थीं, जिनसे लोगों से पैसे भी वसूले जा रहे थे।

प्रीत सिरोही के अनुसार, “जब मैंने इस परिसर पर रिसर्च शुरू की तो पता चला कि यह पूरी जमीन सरकारी है, जिसका स्वामित्व पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के पास है। मई से अक्टूबर तक मैंने लगातार एमसीडी को पत्र लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।