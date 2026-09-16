नोएडा के डूब क्षेत्र में बिजली चोरी के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़, 3 JE और 20 कर्मियों पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, नोएडा। हरनंदी के डूब क्षेत्र की कॉलोनियों में बिजली चोरी करने के मामले में विद्युत निगम के तीन अवर अभियंता (जेई) समेत 23 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा जेई अनुज कुमार की शिकायत पर सेक्टर-63 थाना में दर्ज हुआ है।

डूुब क्षेत्र में बिजली चोरी में सरकारी तंत्र और बिजली माफिया के गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ है। अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से स्थानीय ठेकेदारों ने समानांतर नेटवर्क खड़ा कर रखा था। इस सिंडिकेट में मुख्य रूप से अवैध कनेक्शन बेचने वाले ठेकेदार और बिचौलिए सक्रिय थे। डूब क्षेत्र की छिजारसी, चोटपुर और पर्थला की कॉलोनियों में अवैध लाइन बिछाकर वसूली का खेल चल रहा था। सिंडिकेट ने एक ही वैध व कृषि कनेक्शन के नाम पर कॉलोनियों को जोड़ रखा था। पर्थला और छिजारसी में महज 200 किलोवाट का एक कनेक्शन लेकर उससे 150 से अधिक घरों में अवैध रूप से बिजली बेची जा रही थी।