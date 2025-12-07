प्रदूषण, कूड़े के पहाड़ और टूटी सड़कें विरासत में मिलीं; CM रेखा गुप्ता का पूर्व सरकार पर निशाना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के वायु प्रदूषण काे पूर्व सरकार की देन बताते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार इन मुद्दों के समाधान के लिए पिछले 10 महीनों से सक्रिय रूप से काम कर रही है।

एक मीडिया आउस की समिट में बोलते हुए गुप्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रदूषण, कूड़े के पहाड़ और टूटी सड़कें जैसे मुद्दे विरासत में मिले मुद्दे हैं और उनकी सरकार निरंतर प्रयासों के माध्यम से इनसे निपटने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने यमुना नदी की सफाई को एक बड़ी परियोजना के रूप में भी संदर्भित किया, जिसमें कहा गया कि उनका प्रशासन इसे पुनर्जीवित करने के लिए दैनिक तौर पर काम कर रहा है। गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में तेजी से जनसंख्या वृद्धि और वाहनों में तेजी से वृद्धि ने प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में योगदान दिया है, उन्होंने कहा कि धूल, वाहन प्रदूषण और खुले में जलने सहित कई कारक प्रदूषण संकट में योगदान दे रहे हैं।

जरूरी कदम उठा रही सरकार उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए जरूरी सभी कदम उठाए हैं, जो पिछली सरकारों ने नहीं उठाए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि समस्याओं को हल करने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अकेले सख्त कदम प्रभावी नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इस साल दीवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पिछले वर्ष के समान स्तर पर रहा।



उन्होंने विपक्षी पार्टियों के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि शहर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों के साथ छेड़छाड़ की गई थी ताकि एक्यूआई गणना कम बताई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार नगर निगम के नालों को टैप करके और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर और उन्हें अपग्रेड करके यमुना नदी में प्रदूषण और झाग को हटाने के लिए भी नियमित रूप से काम कर रही है।