PM मोदी के जन्मदिन पर राजधानी में आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान, मेगा रक्तदान शिविर और 108 कुंडीय यज्ञ का आयोजन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली l प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन्मतिथि पर गुरुवार से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। पहले दिन रक्तदान शिविर, यज्ञ, वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों के साथ ही कर्तव्य पथ व अन्य स्थानों पर आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम आयोजित होगा। भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे।

भाजपा युवा मोर्चा द्वारा 14 स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार द्वारा त्यागराज स्टेडियम में मेगा रक्तदान शिविर, खाटू श्याम दिल्ली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ, श्रमिकों के लिए नमो श्रमिक सेवा केंद्र का उद्घाटन और शाम को कर्तव्य पथ पर दीप जलाने सहित चार मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के पर दिल्ली सरकार एक माह तक सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, सार्वजनिक सुविधाओं और शहरी सुंदरीकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। गुरुवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक त्यागराज स्टेडियम में मेगा रक्तदान शिविर आयोजित होगा, जिसमें 2500 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है।

शिविर में दिल्ली सरकार के 11 अस्पतालों के ब्लड बैंक, आर्मी हास्पिटल, लेडी हार्डिंग कालेज, सफदरजंग हास्पिटल और इंडियन रेड क्रास सोसाइटी की भागीदारी रहेगी। जीटी करनाल रोड स्थित खाटू श्याम दिल्ली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का आयोजन कर पीएम के उत्तम स्वास्थ्य, उनके दीर्घायु और राष्ट्रसेवा के लिए प्रार्थना की जाएगी। दृष्टि बाधित बच्चों की ओर से सस्वर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा।

दिल्ली सरकार श्रमिकों के लिए नमो श्रमिक सेवा केंद्र की शुरुआत करेगी। इन केंद्रों पर श्रमिकों को पंजीकरण और नवीनीकरण में सहायता, दस्तावेजों के सत्यापन, आवेदन की स्थिति की जानकारी, योजनाओं की जानकारी, आवेदन और अन्य सेवा के लिए मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिलेगा। दिल्ली प्रदेश भाजपा द्वारा शहर में अलग-अलग स्थानों पर आयोजित रक्तदान शिविर व आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। लाल किला मैदान में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को निश्शुल्क सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे।

नई दिल्ली बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कारिडोर नौ साल की देरी से खुलने जा रहा है। इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के दौरान इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। यह मयूर विहार फेज-एक से सराय काले खां तक साढ़े तीन किलोमीटर लंबा बना है।

इसके चालू होने से मयूर विहार फेज-1 से एम्स तक सिग्नल-फ्री यातायात मिल सकेगा। अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कुछ दिन पहले ही इस अभियान के दौरान कारिडोर को जनता को समर्पित किए जाने की घोषणा कर चुकी हैं। बारापुला फेज-3 परियोजना का शिलान्यास वर्ष 2014 में किया गया था। इसके बाद 2015 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था।