भारत का नया AI सुपरकंप्यूटर ‘परम प्रज्ञा', PM मोदी ने IIT दिल्ली में किया शुभारंभ; कई खूबियों से है लैस 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई-परफार्मेंस कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत की क्षमता को नई ताकत देने वाली अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटिंग सुविधा ‘परम प्रज्ञा’ (Supercomputer Param Pragya ) अब IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में शुरू हो गई है।

शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह के दौरान इसका उद्घाटन किया। करीब 250 पेटाफ्लॉप की AI कंप्यूट क्षमता वाली यह सुविधा बड़े पैमाने पर AI शोध और जटिल वैज्ञानिक गणनाओं को तेज करने में अहम भूमिका निभाएगी।

400 GPU और 250 पेटाफ्लॉप की AI क्षमता ‘परम प्रज्ञा’ की सबसे बड़ी खासियत इसकी कंप्यूटिंग क्षमता है। इसमें 400 एनवीडिया ए100 80जीबी GPU लगाए गए हैं। इनकी मदद से करीब 250 पेटाफ्लॉप की AI कंप्यूट क्षमता उपलब्ध होगी। यानी AI मॉडल को ट्रेन करने, बड़े स्तर पर डेटा प्रोसेस करने और जटिल गणनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए संस्थानों को बड़ी कंप्यूटिंग ताकत मिलेगी। 10 पेटाबाइट स्टोरेज, बड़े डेटा को तेजी से करेगा प्रोसेस सुपरकंप्यूटर में 10 पेटाबाइट की पैरेलल फाइल सिस्टम स्टोरेज क्षमता भी है। इसकी मदद से बड़े डेटा सेट को तेजी से स्टोर, प्रोसेस और एक्सेस किया जा सकेगा। AI और वैज्ञानिक शोध में लगातार बढ़ रहे बड़े डेटा की जरूरत को देखते हुए यह इसकी अहम खूबियों में शामिल है।

800 किलोवाट का डाटा सेंटर, 24 घंटे संचालन की क्षमता ‘परम प्रज्ञा’ के लिए करीब 800 किलोवाट क्षमता का आधुनिक डाटा सेंटर तैयार किया गया है। इससे सुपरकंप्यूटिंग सुविधा को चौबीसों घंटे स्थिर और प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सकेगा।

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पेटाफ्लॉप क्या है? पेटाफ्लॉप सुपरकंप्यूटर की गति या काम करने की क्षमता को मापने की एक इकाई है। इसका मतलब है कि कोई कंप्यूटर एक सेकंड में कितने कैलकुलेशन (गणना) कर सकता है। ऐसे में 250 पेटाफ्लॉप की क्षमता का मतलब बेहद बड़े स्तर पर गणनाओं को तेजी से करने की क्षमता है।