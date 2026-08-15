PM मोदी का खास अंदाज: पैर छूने झुकी NCC कैडेट तो गिरी टोपी, पीएम ने खुद उठाकर पहनाई; वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार को लाल किले पर एनसीसी कैडेट्स और माई भारत स्वयंसेवकों के साथ मुलाकात की। इस दौरान एक भावुक पल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। एक एनसीसी कैडेट जब प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए झुकी और उनके पैर छूने लगी, तो उसकी टोपी गिर गई। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत टोपी उठाई और उसे धीरे से कैडेट के सिर पर वापस रख दिया। इसके बाद वे बातचीत जारी रखते रहे।

यह घटना स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंत में हुई, जब प्रधानमंत्री ने सुरक्षा घेरा तोड़कर लाल किले पर जमा युवाओं के बीच गए। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस घटना की सराहना की। एक यूजर ने इसे बेहतरीन वीडियो बताया, जबकि दूसरे ने कहा कि सच्ची नेतृत्व क्षमता छोटी-छोटी घटनाओं में झलकती है।

एक लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने की कोशिश की। उन्होंने उसे बड़े प्यार से रोका, लेकिन इस दौरान उसकी टोपी (कैप) नीचे गिर गई।



पीएम मोदी ने बिना देर किए तुरंत टोपी उठाई और वापस उसके सिर पर रख दी।



यही वजह है कि लोग उनसे इतना जुड़ाव महसूस करते हैं। pic.twitter.com/DChefqo2rZ — Sunit Suman 🇮🇳 (@sksuman538) August 15, 2026 प्रधानमंत्री ने 75 मिनट का स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया इससे पहले प्रधानमंत्री ने 75 मिनट का स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। इसमें उन्होंने बार-बार युवाओं की भूमिका पर जोर दिया और कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा पीढ़ी की अहम भूमिका है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, अगले एक साल में एक करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण देने वाला स्किलिंग कार्यक्रम और 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए देशव्यापी खेल प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की। पीएम मोदी ने साथ ही नागरिक सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने युवाओं से निर्माण, तकनीक, नवाचार, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया।