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‘भजन क्लबिंग’ पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने बजाई मंजीरा-ढपली, पं. दीनदयाल जयंती पर कुछ ऐसे गुजारी शाम

By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
Published: Fri, 25 Sep 2026 08:49 PM (IST)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में 'भजन क्लबिंग' कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने मंच ...और पढ़ें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में 'भजन क्लबिंग' कार्यक्रम में भाग लिया। वीडियो ग्रैब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में 'भजन क्लबिंग' कार्यक्रम में भाग लिया। वीडियो ग्रैब

HighLights

  1. प्रधानमंत्री मोदी 'भजन क्लबिंग' कार्यक्रम में शामिल हुए।

  2. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में आयोजन।

  3. पीएम ने मंजीरा बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित 'भजन क्लबिंग' कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मंच पर हो रहे भजन गायन का आनंद लेते नजर आए। उन्होंने ताली बजाई और मंजीरा भी बजाया। मंच पर कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए, जबकि बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे।

एएनआई द्वारा साझा किए गए वीडियो में प्रधानमंत्री को उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल रहा।