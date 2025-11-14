पीएम आवास योजना में धांधली: बिल्डर स्वराज की ईडी कस्टडी 14 दिन बढ़ी, 222 करोड़ की मनी लांड्रिंग का है आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुग्राम के बिल्डर और ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओएसबीपीएल) के निदेशक स्वराज सिंह यादव को प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में 14 दिन की ईडी कस्टडी देने की अनुमति दी। स्वराज को शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शफाली बरनाला टंडन के समक्ष पेश किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी, ताकि वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा सके। अदालत ने नोट किया कि आरोपित के परिवार के सदस्यों का विदेश में रहना और फंड के विदेश में ट्रांसफर की रिपोर्ट उसके भागने का खतरा बढ़ाती है।