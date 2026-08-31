हवाई सफर की सुरक्षा लेकर बड़ी चिंता, एयरबस A321 जहाजों में टेलस्ट्राइक का खतरा; पायलट एसोसिएशन ने दी चेतावनी
पायलट एसोसिएशन ने भारत में एयरबस ए321 विमानों में टेलस्ट्राइक की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। संगठन ने ...और पढ़ें
HighLights
पायलट एसोसिएशन ने ए321 विमानों में टेलस्ट्राइक पर चिंता जताई
आधुनिक सिमुलेटर और पायलट प्रशिक्षण में सुधार की मांग की
ए321एक्सएलआर के ईंधन टैंक से आग का खतरा बताया
गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश में संचालित हो रहे AIRBUS A321 श्रेणी के विमानों की सुरक्षा को लेकर नागर विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) को पत्र लिखकर कड़ी चेतावनी दी है।
संगठन ने 21 अगस्त को गोरखपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो के A321NEO विमान की लैंडिंग के दौरान हुई टेलस्ट्राइक की घटना का हवाला देते हुए सुरक्षा मानकों और पायलट प्रशिक्षण में सुधार की मांग की है।
2020 से अब तक सात टेलस्ट्राइक
एसोसिएशन के अनुसार, वर्ष 2020 से अब तक भारतीय उड़ानों में ए321 मॉडल के विमानों में टेलस्ट्राइक की सात घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। टेलस्ट्राइक उस स्थिति को कहा जाता है, जब लैंडिंग या टेक-ऑफ के दौरान विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा जाता है।
पायलट संगठन का कहना है कि इन घटनाओं को केवल पायलटों की गलती के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उसके अनुसार, इसके पीछे सिस्टम और ट्रेनिंग से जुड़ी गंभीर खामियां भी हैं।
लंबाई से पिछला हिस्सा टकराने का जोखिम
एसोसिएशन ने ए321 विमान के डिजाइन को लेकर भी चिंता जताई है। उसके अनुसार, A321 विमान A320 की तुलना में करीब 6.9 मीटर अधिक लंबा है। इस कारण लैंडिंग या टेक-ऑफ के दौरान विमान के पिछले हिस्से के जमीन से टकराने का जोखिम अधिक रहता है।
पायलट संगठन ने डीजीसीए और AAIB से एयरबस को इन विमानों में सुरक्षा उपकरण अनिवार्य करने के निर्देश देने की मांग की है।
आधुनिक सिमुलेटर नहीं होने पर उठाए सवाल
एसोसिएशन ने भारत में A321NEO के लिए आधुनिक ट्रेनिंग सिमुलेटर की कमी को भी बड़ी चिंता बताया है। उसका कहना है कि भारत में स्वीकृत किसी भी ट्रेनिंग सेंटर के पास A321NEO के लिए आधुनिक सिमुलेटर उपलब्ध नहीं हैं।
संगठन के अनुसार, इसके कारण पायलटों को इस विमान के लिए पर्याप्त और उचित अभ्यास नहीं मिल पा रहा है। उसने पायलट प्रशिक्षण और सिमुलेटर मानकों को तुरंत कड़ा करने की मांग की है।
लगातार उड़ानों से बढ़ती थकान का भी मुद्दा
पायलट एसोसिएशन ने भारतीय मौसम और परिचालन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है। उसके अनुसार, गर्मियों में अत्यधिक तापमान और कम दूरी की लगातार उड़ानों के कारण पायलटों की थकान बढ़ सकती है, जिससे ऐसे हादसों की आशंका भी बढ़ जाती है।
A321XLR के आने से और बढ़ेगी चिंता
एसोसिएशन ने जल्द भारतीय बेड़े में शामिल होने वाले नए A321XLR विमान को लेकर भी चिंता जताई है। संगठन के अनुसार, इस विमान के निचले पिछले हिस्से में बड़ा ईंधन टैंक होता है।
एसोसिएशन का कहना है कि यदि ऐसे विमान में टेलस्ट्राइक होती है तो फ्यूल टैंक फटने की स्थिति में भीषण आग लगने का खतरा हो सकता है। इसी को देखते हुए संगठन ने ए321 श्रेणी के विमानों की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षण और सिमुलेटर मानकों की समीक्षा करने की मांग की है।
ये हैं मुख्य चिंताएं
|मुद्दा
|एसोसिएशन की चिंता
|डिजाइन की संवेदनशीलता
|A321, A320 से करीब 6.9 मीटर लंबा है, जिससे टेलस्ट्राइक का जोखिम बढ़ता है
|ट्रेनिंग सिमुलेटर
|भारत में A321NEO के लिए आधुनिक सिमुलेटर उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई
|भारतीय परिस्थितियां
|अत्यधिक गर्मी और लगातार कम दूरी की उड़ानों से पायलटों की थकान बढ़ने की चिंता
|A321XLR
|पिछले निचले हिस्से में बड़े ईंधन टैंक के कारण टेलस्ट्राइक की स्थिति में आग का खतरा बताया गया
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