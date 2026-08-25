फिजिक्स वाला के अलख पांडे को HC से मिली राहत, अश्लील कंटेंट हटाने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग वाली फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडेय की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि अभिव्यक्ति की आजादी और व्यंग्य को दबाने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कैरिकेचर, व्यंग या पैरोडी को रोकने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर अदालत ने चेतावती भी दी।

तस्वीरों के दुरुपयोग की शिकायत दी फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे ने उनके नाम, तस्वीर और दूसरी पहचान वाली चीजों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कई इंटरनेट प्लेटफॉर्म और उपयोगकर्ता सोशल मीडिया पोस्ट, स्टिकर पैक जैसे तरीकों से उनके नाम, तस्वीर वगैरह से रुपये कमा रहे थे। यह भी कहा कि इन पोस्ट में से कुछ सामग्री अश्लील और पोर्नाेग्राफी से जुड़ी है।

पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री को हटाने का आदेश हालांकि, सभी तथ्यों को देखते हुए अदालत ने कहा कि याचिका में बहुत ज्यादा व्यापक राहत की मांग की गई है और इसलिए इसके गलत इस्तेमाल की संभावना है। अदालत ने अश्लील व पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री को हटाने का आदेश दिया।

पीठ ने कहा कि अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा का इस्तेमाल गलत कामों से जुड़ी जानकारी को फैलने से रोकने के लिए न किया जाए। पीठ ने कहा कि व्यंग या मजाक को किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या व्यक्तिगत अधिकार का व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं माना जा सकता।