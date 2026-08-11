सरकार ने Air India के आउटगोइंग CEO को किया तलब, फुकेट से दिल्ली लौटते वक्त अचानक 300 फीट गिरा था विमान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फुकेट से दिल्ली आ रही Air India की फ्लाइट AI2379 में 4 अगस्त को उड़ान के दौरान अचानक करीब 300 फीट की ऊंचाई कम होने और 17 यात्रियों व क्रू सदस्यों के घायल होने के मामले में सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है।

Air India के आउटगोइंग CEO कैंपबेल विल्सन ने मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) और DGCA के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक के बाद बाहर निकलते हुए विल्सन ने कहा कि बैठक में जांच की स्थिति को लेकर अपडेट दिया गया। उन्होंने कहा कि आगे की जानकारी देना नागरिक उड्डयन मंत्री पर निर्भर है। सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारियों से हुई बैठक नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, Air India से जुड़े व्यापक सुरक्षा और संचालन संबंधी मुद्दों की समीक्षा की जा रही है। इसमें फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में हुई घटना भी शामिल है, जिसमें 17 यात्री और क्रू सदस्य घायल हुए थे।

कैंपबेल विल्सन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि वे जांच की स्थिति को लेकर अपडेट दे रहे थे। उन्होंने आगे की जानकारी देने के सवाल पर कहा कि यह नागरिक उड्डयन मंत्री पर निर्भर है। 137 यात्रियों को लेकर दिल्ली आ रही थी फ्लाइट Air India की Airbus A320 फ्लाइट AI2379 ने 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। विमान में 137 यात्री थे, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा आठ क्रू सदस्य विमान में सवार थे। उड़ान के दौरान विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया।

Air India ने शुरुआत में इसे थोड़ी देर के लिए हुई टर्बुलेंस से जुड़ी घटना बताया था, जिसके कारण विमान की ऊंचाई में अचानक बदलाव आया। हालांकि बाद में DGCA ने इसे गंभीर घटना की श्रेणी में रखा और जांच AAIB को सौंप दी। विमान का Flight Data Recorder और Cockpit Voice Recorder सुरक्षित कर लिया गया है।

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13 यात्री और चार क्रू सदस्य अस्पताल पहुंचे दिल्ली में विमान के उतरने के बाद 13 यात्रियों और चार केबिन क्रू सदस्यों को अस्पताल ले जाया गया। Air India ने बाद में बताया कि पांच यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि अन्य का इलाज और निगरानी जारी थी।

एयरलाइन ने कहा कि वह प्रभावित यात्रियों और क्रू सदस्यों को जरूरी सहायता दे रही है और जांच में पूरा सहयोग कर रही है। उड़ान से जुड़े ओपन-सोर्स ट्रैकिंग डेटा में भी विमान की ऊंचाई में थोड़ी देर के लिए कमी दिखाई दी।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में विमान के केबिन के अंदर नुकसान दिखाई देने की बात भी सामने आई। यात्रियों ने अचानक विमान नीचे आने और कई मिनट तक तेज झटके महसूस होने की जानकारी दी। ऑटोपायलट और हाइड्रोलिक में गड़बड़ी की जांच घटना की जांच अब और व्यापक हो गई है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं कि उड़ान के दौरान विमान में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हो सकती थीं। इनमें ऑटोपायलट का डिस्कनेक्ट होना और हाइड्रोलिक सिस्टम से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं।

हालांकि इन तकनीकी गड़बड़ियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांचकर्ता विमान के सिस्टम, उड़ान के डेटा और कॉकपिट रिकॉर्डिंग की जांच करेंगे, ताकि घटना के दौरान क्या हुआ, इसका पूरा क्रम सामने आ सके। दोनों पायलटों की भी हुई जांच घटना के बाद दोनों पायलटों का अनिवार्य साइकोएक्टिव पदार्थ स्क्रीनिंग टेस्ट भी किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि विमान के कमांडिंग पायलट की शुरुआती स्क्रीनिंग रिपोर्ट में पुष्टि के लिए लैब टेस्ट की जरूरत पड़ी है। इसकी अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है।

DGCA ने जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया है। अंतरराष्ट्रीय विमानन नियमों के तहत Airbus और फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी BEA भी AAIB की जांच में सहयोग करने वाली है। CEO के पद से हटने से पहले बढ़ी सरकारी निगरानी AI2379 की घटना की जांच ऐसे समय चल रही है, जब Tata Group के स्वामित्व वाली Air India पहले से ही नियामकीय निगरानी के दौर से गुजर रही है। एयरलाइन के सामने संचालन संबंधी दिक्कतों, विमानों की कमी और पिछले साल हुए अहमदाबाद-लंदन हादसे के बाद की चुनौतियां भी हैं।