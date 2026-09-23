UPI पेमेंट पर MDR चार्ज से पेट्रोल पंप डीलर परेशान, 2000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर शुल्क का विरोध

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। दो हजार से अधिक के यूपीआइ लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को लेकर पेट्रोल पंप संचालक भी पशोपेश में है। सरकार द्वारा पहले से ही तय सीमित लाभ में सेंध की आशंका से उन्होंने पंपों को इस नए प्रविधान से बाहर रखने की वकालत की है।

वह पूर्व के अनुभव को देखते हुए यह भी नहीं चाहते हैं कि इसका भुगतान पेट्रोलियम कंपनियां करें। दिल्ली में 400 तो देशभर में करीब एक लाख पेट्रोल पंप हैं। जिनमें से कुछ के यूपीआइ की जगह नकद भुगतान पर जोर देने के मामले भी आ रहे हैं।

पेट्रोल-डीजल आवश्यक वस्तुएं एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया समेत अन्य पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा है कि पेट्रोल और डीजल आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनकी बिक्री दरें और डीलरों का कमीशन प्रति लीटर के आधार पर सरकार व तेल विपणन कंपनियों द्वारा निर्धारित होता है।