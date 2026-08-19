पुरानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, नेपाल के रास्ते आया था भारत
पुरानी दिल्ली से एक पाकिस्तानी नागरिक को अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह नेपाल के रास्ते भारत आया था और दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, अब उसे पाकिस्तान डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
HighLights
पुरानी दिल्ली से अवैध पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किया गया।
नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था।
उसे पाकिस्तान डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में अवैध रूप से रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को दिल्ली पुलिस ने पुरानी दिल्ली इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। वह नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था और दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। उसे बीते 15 अगस्त को देश में अवैध रूप से रहने वाले लोगों की जांच के दौरान पकड़ा गया।
उसकी मां मूलरूप से दिल्ली की रहने वाली थीं, लेकिन एक पाकिस्तानी महिला से शादी करने के बाद उसने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी। गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने उसके बैकग्राउंड और गतिविधियों का पता लगाने के लिए उससे लंबी पूछताछ की लेकिन आतंकी व जासूसी करने की बात सामने नहीं आई।
भारत में उसके प्रवेश से जुड़ी अन्य जानकारियां भी जुटा रही
पूछताछ के बाद उसे विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के सामने पेश कर उसे पाकिस्तान वापस भेजने (डिपोर्ट करने) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एजेंसियां अब उसके नेपाल के रास्ते भारत में उसके प्रवेश से जुड़ी अन्य जानकारियां भी जुटा रही हैं।