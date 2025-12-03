Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आउटर रिंग रोड पर लीकेज की मरम्मत के लिए किया गड्ढा बना सिरदर्द, दिनभर जाम में फंसे रहे लोग

    By Rais Rais Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:57 AM (IST)

    आउटर रिंग रोड पर पाइपलाइन लीकेज ठीक करने के लिए खोदे गए गड्ढे के कारण पूरे दिन जाम लगा रहा। मरम्मत कार्य के चलते सड़क संकरी होने से वाहनों की आवाजाही ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    आउटर रिंग रोड पर सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर के पास गड्ढे के चलते लगा जाम। जागरण

    जागरण संवाददाता, दक्षिण दिल्ली। आउटर रिंग रोड पर नेहरू प्लेस से लेकर सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तक पिछले दो दिनों से ट्रैफिक रेंग रही है। वजह सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर से ठीक पहले पेयजल लाइन की लीकेज की मरम्मत के बाद बना गड्ढा है। विभाग ने लीकेज तो ठीक कर दी, पर एयरपोर्ट जाने वाले इस प्रमुख मार्ग पर सड़क बनाने की जहमत नहीं उठाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लगभग छह फीट लंबाई व चौड़ाई वाले इस गड्ढे को मिट्टी और गिट्टी से पाटा गया है। भारी वाहनों के इसमें धंसने का खतरा बना हुआ है। वहीं सड़क पर बिखरी गिट्टियों के चलते कार व बाइक सवारों को परेशान होने पड़ रहा है। वाहनों की रफ्तार अचानक से एकदम कम होने से पूरा इलाका दिनभर जाम की चपेट में रह रहा है। हालांकि मंगलवार देर शाम तक जल बोर्ड की टीम गड्ढे को भरने में जुटी रही।

    10 दिन पहले थी लीकेज की समस्या

    पिछले दस दिनों से सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर से ठीक पहले पानी लीकेज की समस्या थी। इसके चलते कुछ दूर की सड़क भी उधड़ चुकी थी। जल बोर्ड ने तीन दिन पहले गड्ढा खोदकर लीकेज को ठीक कराया। हालांकि काम होने के बाद सड़क बनाई नहीं गई और गड्ढे के मिट्टी व गिट्टी से ही समतल कर दिया। लगातार वाहनों के चलते से मिट्टी के साथ ही गिट्टियां पूरे सड़क पर बिखर गईं।

    सोमवार की रात एक ट्रक मिट्टी में धंसकर पलट गया। इसके बाद यातायात पुलिस ने गड्ढे के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी। इसके चलते वाहनों को निकलने के लिए कम जगह बची और दिनभर आउटर रिंग रोड का यह हिस्सा जाम की चपेट में रहा। हालत यह रही कि एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी मापने में वाहन चालकों को आधे घंटे से भी ज्यादा समय लगे।

    स्थानीय विधायक शिखा राय ने कहा कि वहां लीकेज की समस्या थी। लोगों को हो रही असुविधा का पूरा ध्यान है। जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात कर गड्ढे को जल्द ठीक कराया जाएगा।