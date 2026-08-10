चांदनी चौक की संकरी गलियों में कैसे चलेगी ट्रैकलेस ट्राम? जानिए रूट, तकनीक, क्षमता और खासियत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक इलाके में एक बार फिर ट्राम सेवा शुरू करने की योजना पर सरकार ने विचार शुरू किया है। इस बार ट्राम के लिए सड़क पर अलग से ट्रैक बिछाने के बजाय ट्रैकलेस ट्राम चलाने का प्रस्ताव है।

सरकार का मानना है कि इस तरह की ट्राम पुरानी दिल्ली की संकरी और घुमावदार सड़कों के अनुरूप अधिक आसानी से संचालित की जा सकती है। गत दिनों योजना पर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम की बैठक में इस पर विचार हुआ है। योजना को लेकर सरकार ने विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। अध्ययन के बाद ही इसके रूट, आकार, क्षमता और अन्य तकनीकी पहलुओं का प्रारूप तैयार किया जाएगा।

छोटी और आसानी से मुड़ने वाली होगी ट्राम प्रस्तावित ट्राम की लंबाई और चौड़ाई पारंपरिक ट्राम की तुलना में कम रखने पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद विभिन्न मोड़ों से इसे आसानी से निकालना है। शुरुआती चरण में विपरीत दिशाओं में दो ट्राम चलाने का विकल्प भी देखा जा रहा है।

इसकी गति अन्य सड़क वाहनों की तुलना में कम रखे जाने की संभावना है, ताकि भीड़भाड़ वाले इलाके में यात्रियों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा बनी रहे। सरकार की योजना के अनुसार ट्राम का संचालन फिलहाल पुरानी दिल्ली तक सीमित रखा जाएगा। इसका अंतिम रूट अभी तय नहीं हुआ है। ट्राम में कितनी सीटें होंगी, इसका आकार कितना होगा और किन सड़कों से इसे गुजारा जाएगा, इन सभी बिंदुओं पर अध्ययन के बाद निर्णय लिया जाएगा।

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