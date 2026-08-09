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    63 साल बाद पुरानी दिल्ली में फिर दौड़ सकती है ट्राम, संकरी सड़कों पर पर्यटन और परिवहन को मिलेगी रफ्तार

    By V K Shukla Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 01:03 PM (IST)

    पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में 63 साल बाद ट्रैकलेस ट्राम सेवा शुरू करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। यह संकरी सड़कों पर परिवहन सुविधा बढ़ाने और ...और पढ़ें

    पुरानी दिल्ली में परिवहन सुविधा के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी है।

    पुरानी दिल्ली में परिवहन सुविधा के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी है।

    HighLights

    1. पुरानी दिल्ली में ट्रैकलेस ट्राम सेवा की योजना।

    2. चांदनी चौक की संकरी सड़कों के लिए उपयुक्त होगी।

    3. स्थानीय परिवहन और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा।

    वी के शुक्ला, नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक इलाके में एक बार फिर ट्राम सेवा शुरू करने की योजना पर सरकार ने विचार शुरू किया है। इस बार ट्राम के लिए सड़क पर अलग से ट्रैक बिछाने के बजाय ट्रैकलेस ट्राम चलाने का प्रस्ताव है।

    सरकार का मानना है कि इस तरह की ट्राम पुरानी दिल्ली की संकरी और घुमावदार सड़कों के अनुरूप अधिक आसानी से संचालित की जा सकती है। योजना को लेकर सरकार ने विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। अध्ययन के बाद ही इसके रूट, आकार, क्षमता और अन्य तकनीकी पहलुओं का प्रारूप तैयार किया जाएगा।

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    सांकेतिक तस्वीर। सौजन्य- ai generated

    छोटी और आसानी से मुड़ने वाली होगी ट्राम

    प्रस्तावित ट्राम की लंबाई और चौड़ाई पारंपरिक ट्राम की तुलना में कम रखने पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद विभिन्न मोड़ों से इसे आसानी से निकालना है।

    शुरुआती चरण में विपरीत दिशाओं में दो ट्राम चलाने का विकल्प भी देखा जा रहा है। इसकी गति अन्य सड़क वाहनों की तुलना में कम रखे जाने की संभावना है, ताकि भीड़भाड़ वाले इलाके में यात्रियों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा बनी रहे।

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    सरकार की योजना के अनुसार ट्राम का संचालन फिलहाल पुरानी दिल्ली तक सीमित रखा जाएगा। इसका अंतिम रूट अभी तय नहीं हुआ है। ट्राम में कितनी सीटें होंगी, इसका आकार कितना होगा और किन सड़कों से इसे गुजारा जाएगा, इन सभी बिंदुओं पर अध्ययन के बाद निर्णय लिया जाएगा।

    2014 में हुई थी दोबारा शुरुआत की कोशिश

    दिल्ली में ट्राम सेवा की शुरुआत 6 मार्च 1908 को हुई थी। करीब 55 वर्षों तक चलने के बाद दिसंबर 1963 में इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली में ट्राम को दोबारा शुरू करने की चर्चा समय-समय पर होती रही।

    वर्ष 2014 में तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग के कार्यकाल में इसे फिर शुरू करने का प्रमुख प्रयास किया गया था। हालांकि, उस समय योजना आगे नहीं बढ़ सकी। ट्राम के लिए अलग ट्रैक तैयार करने में सामने आई तकनीकी अड़चनें इसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बनीं। पुरानी दिल्ली के व्यस्त और सीमित सड़क स्थान में ट्रैक बिछाने तथा उसके संचालन को लेकर व्यावहारिक चुनौतियां थीं। इसी वजह से ट्राम को दोबारा शुरू करने की योजना अमल में नहीं आ सकी।

    ऐतिहासिक क्षेत्रों में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

    अब सरकार ने ट्रैकलेस तकनीक के जरिए पुराने प्रयासों की सबसे बड़ी बाधा को दूर करने का विकल्प तलाशा है। पिछले दिनों पुरानी दिल्ली को लेकर हुई सरकार की बैठक में भी इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सरकार का उद्देश्य केवल स्थानीय परिवहन सुविधा बढ़ाना नहीं, बल्कि चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। अध्ययन पूरा होने के बाद ही इस योजना के व्यवहारिक स्वरूप और अंतिम रूट पर फैसला होगा।

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