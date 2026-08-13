स्वतंत्रता दिवस से पहले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चाक-चौबंद, पुलिस को ग्राउंड रिस्पांस के लिए निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में 11 अगस्त को दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन थाने का दौरा कर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया और पुलिसकर्मियों को ग्राउंड रिस्पांस के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए।

डीसीपी बी भारत रेड्डी का कहना है कि सुरक्षा तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे विशेष पुलिस आयुक्त विजय कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रांसपोर्ट रेंज) मिलिंद डुमबरे और पुलिस उपायुक्त (रेलवे) बी. भारत रेड्डी ने थाना क्षेत्र के महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थलों का कई घंटे तक मुआयना किया।

अधिकारियों ने विशेष रूप से छाता रेल, पार्सल एरिया, इमारतों की छतों (रूफटाप्स) तथा मुख्य ड्यूटी प्वाइंटस पर तैनात पुलिस बल की स्थिति को परखा। इस दौरान सीसीटीवी सर्विलांस, एक्सेस कंट्रोल और किसी भी कानून-व्यवस्था या सुरक्षा संबंधी आपात स्थिति से निपटने की परिचालन तत्परता की समीक्षा की गई। यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास में लाल किला है।

निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने थाने के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कई दिशा-निर्देश दिए। जवानों को कहा गया कि भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील इलाकों में पैनी नजर रखी जाए तथा सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए।

खबरें और भी





